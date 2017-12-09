به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش میز کشوری شوینده با محوریت استان قزوین روز شنبه با حضور مسعود کمالی مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین در این همایش گفت:استان قزوین یکی از قطب های شوینده کشور است و بر اساس آمار بیش از ۵۵ درصد محصولات شوینده کشور دراستان قزوین تولید می شود.

وی افزود: استان قزوین در سال جاری میزبان چهار میز کشوری:شوینده، کشمش، شیشه و سیم وکابل است که امیدواریم بتوانیم با همکاری بخش خصوصی به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین همچنین از انجام ۲۵ فقره بازدید توسط کمیته کارشناسی در بخش صنعت طی هفته گذشته خبر داد که از این تعداد ۱۹ فقره مورد موافقت کمیته کارشناسی قرار گرفت.