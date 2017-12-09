تشویقی که دختر مبتلا به «آر پی» را با قرآن انس داد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا دوست‌علی دستجردی، قاری روشندل و حافظ ۱۳ جزء از قرآن کریم از جمله شرکت‌کنندگان یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن دارالقرآن امام علی(ع) است.

وی که از جمله شرکت‌کنندگان ۱۱ ساله و پایه ششم ابتدایی مدرسه عبدالعظیم، استان تهران است که در رشته ترتیل مقطع زیر ۱۶ سال در این دوره از مسابقات با همراهی مادرش سمیه دستجردی حضور پیدا کرده است.

زهرا که به دلیل بیماری آرپی از سن پنج سالگی بینایی‌اش را از دست داده است، از حدود یک سال و نیم گذشته به یادگیری قرائت ترتیل قرآن به صورت تخصصی اقدام کرده است.

وی ادامه می‌دهد: از بچگی به فراگیری قرآن علاقه‌مند بودم بطوری که هنگامی که سه سال و نیم داشتم، جزء سی‌ام قرآن را حفظ کردم اما به دلیل مشکلاتی که بیماری‌ام برایم به وجود آورد، اندک اندک نابینایی‌ام را از دست دادم و همچنین طی کردن مراحل عمل جراحی آن به نوعی با این بیماری درگیر شدم.

زهرا که حفظ جزء سی ام قرآن را از طریق استماع تلاوت قرآن انجام داده است، از همان جا جرقه فراگیری ترتیل قرآن و علاقه‌مندی‌اش به این عرصه نمایان شد.

وی که در حال حاضر نیز به صورت شخصی توانسته از عید سال ۹۵ تا کنون ۱۳ جزء از قرآن را با استماع صدای استاد منشاوی و همچنین با استفاده از قرآن بریل در منزل حفظ کند، بیان می‌کند: تابستان‌ها هفته‌ای هفت صفحه، به عبارتی روزی یک صفحه را حفظ می‌کنم و طی ایام مدرسه نیز هفته‌ای سه تا چهار صفحه را حفظ می‌کنم، البته باید بگم که همراه با آن مرور محفوظات گذشته‌ام نیز دارم.

زهرا به منظور فراگیری قرائت تخصصی قرآن از محضر اساتیدی چون محمدحسین سبزعلی، قاری بین‌المللی و پیشکسوت کشورمان بهره می‌گیرد، در خصوص برنامه قرآنی آینده‌اش، می‌گوید: دلم می‌خواهد همان چیزی را که از قرآن یاد گرفته‌ام، تدریسش کنم.

وی که در نظر دارد که تا تابستان سال ۹۷ حفظش را به اتمام برساند، در کنار آن با بهره‌گیری از اساتید دارالقرآن حرم عبدالعظیم الحسنی(ع) چون بانوان گلبام، ساریخانی، نوابی و ذاکری و ... سعی کرده‌ است که حفظ و قرائتش را در کنار فراگیری در منزل، تخصصی‌تر کند.

زهرا از مسئولان درخواست می‌کند: به دلیل حضورمان در رشته قرائت باید قرآن خودمان را که به خط بریل است با خود همراه داشته باشیم که سخت است و اگر مسئولان تدبیری بی‌اندیشند و این قرآن‌ها را در محل مسابقات تهیه کنند نیازی نیست که ما با سختی این قرآن‌ها را همراه خود بیاوریم.

این قاری روشندل کشورمان به هم سن و سالانش توصیه می‌کند که حفظ قرآن و بطور کل ورود به عرصه قرآنی برای آنها همراه با برکات زیادی است و هم اینکه قرآن پشت و پناهشان است و از آن مهم‌تر تشویق آنها برای ورود به عرصه قرآنی از سوی خانواده‌ها و دیگر افراد جامعه و مدرسه‌ است.

به اذعان مادر زهرا «سمیه دستجری» مدرسه‌ فرزندش در بازگشت آن به عرصه قرآن بسیار مؤثر بوده است به گونه‌ای که با تشویق‌های آنها، موجب شده است که زهرا ترغیب شود و ترتیل و حفظش را از سر بگیرد و به صورت مستمر ادامه دهد.

زهرا دوست علی دستجردی، رتبه‌هایی در مسابقات داخلی دستگاه‌ها و نهادها چون مسابقات سراج سازمان فرهنگی هنری شهرداری دوبار رتبه اول و دوم در رشته قرائت و دیگری در مسابقات دارالقرآن حرم عبدالعظیم الحسنی(ع) در رشته حفظ رتبه سوم را کسب کرده است.

یادآور می‌شود، یازدهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) از ۱۵ تا ۲۴ آذرماه در مرکز فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع در تهران، بهارستان، چهارراه سرچشمه، یادمان شهدای هفتم تیر پذیرای عمومی علاقه‌مندان است.