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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

شناسایی ۷۳۰۰ ساختمان ناایمن در سطح شهر تهران

شناسایی ۷۳۰۰ ساختمان ناایمن در سطح شهر تهران

در یازدهمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران ایمنی ساختمان های عمومی تهران بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش سازمان آتش نشانی ٧٣٠٠ ساختمان ناایمن در سطح شهر تهران شناسایی شده است که حدود ١٥٠٠ ساختمان متعلق به شهرداری است.

صدر اعظم نوری در این جلسه گفت: متاسفانه اطلاعات دقیق و به روزی از وضعیت ایمنی ساختمانهای تهران وجود ندارد، باید برای ایجاد یک سامانه پایش ایمنی برای ساختمان های عمومی شهر تهران برنامه ریزی شود تا بتوان تغییرات اعم از رفع خطر و ایمن شدن ساختمان ها را ثبت کرد. 

در این جلسه همچنین گزارش منصوری از دانشگاه علم تحقیقات در مورد تاب آوری بیمارستانهای تهران بررسی شد و اقداماتی جهت افزایش ایمنی بیمارستان ها و مراکز درمانی پیشنهاد شد.

کد مطلب 4166538
نورا حسینی

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