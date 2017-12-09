سعید نبی مستندساز و تهیه کننده تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های جدید خود بیان کرد: من حدود چهار سال و طی یک دوره کاری در حوزه برنامه های مناظره در شبکه یک فعالیت داشتم که البته بسیار ناخواسته بود و دوست داشتم بعد از این چهار سال به فضای مستند بازگردم.

وی ادامه داد: البته انگیزه بسیاری برای ساخت برنامه های مناظره‌محور داشتم و حتی شیوه تولید برنامه های زنده باعث شد تا مخاطب وسیع این آثار را بشناسم و متوجه شوم بیننده در لحظه چه نظری دارد.

نبی با اشاره به فعالیت های کنونی خود عنوان کرد: ما در حال تولید مجموعه ای مستند هستیم و برای آن روی موضوعات اجتماعی روز کشور کار می کنیم. این مجموعه در گروه اجتماعی شبکه سه ساخته می شود و ۱۳ فیلم مستقل مستند را در قالب مجموعه «تنفس» کارگردانی می کنم که تاکنون بخشی از کار ضبط و تصویربرداری شده است.

وی اضافه کرد: این مستندها ساختاری دراماتیک دارند قصه را وارد کار کرده ایم. البته تلاش ما این بوده که سمت موضوعاتی برویم که مردم دنبال دانستن آنها هستند و می خواهند نسبت به آنها آگاهی پیدا کنند.

این تهیه کننده درباره روند تولید مستندها اظهار کرد: تاکنون حدود نیمی از این مجموعه به تولید رسیده است و سعی کردیم سراغ موضوعاتی برویم که فراگیری بسیاری دارند. این موضوعات اجتماعی است و زیرلایه های اقتصادی و سیاسی هم دارد.

نبی درباره انتخاب این سوژه ها توضیح داد: بسیاری از این سوژه ها از اخباری است که در خبرگزاری ها منتشر می شود و من به همین بهانه به همه همکاران رسانه ای در خبرگزاری خداقوت می گویم. امیدوارم همه رسانه ها توجه بیشتری به عرصه مستند داشته باشند و مسیری که این حوزه باید طی کند همراه با حمایت ها باشد.

وی در پایان درباره زمان پخش این مجموعه مستند اظهار کرد: فیلمنامه ها آماده هستند و مستند در شهرهای مختلف ساخته می شود و احتمال دارد تا پایان سال جاری روی آنتن برود.

رضا ابیات تصویربرداری این مستند و حسن شبانکاره صدابرداری آن را برعهده دارد.