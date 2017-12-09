به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب از کم کاری وزارت آموزش پرورش برای استقرار کانکس های آموزشی در مدارس به شدت گلایه دارند.

بر اساس این گزارش والدین دانش آموزان سرپل ذهابی با بیان اینکه آموزش و پرورش برای استقرار کانکس های آموزشی کم کاری می کند، اجازه ورود دانش آموزان خود را به مراکز تحصیلی نمی دهند و معتقدند با توجه به پس لرزه ها و دستپاچه شدن دانش آموزان ایمنی لازم برای فرزندانشان وجود ندارد.

ساجدی یکی از والدین دانش آموزان سرپل ذهابی به مهر گفت: مسئولین آموزش و پرورش و نوسازی مدارس نسبت به قول ها و وعده هایی که می دهند متعهد نیستند.

وی افزود: نه کانکس وجود دارد و نه ساختمانها ایمن هستند. داخل محوطه مدارس هم خانواده های زلزله زده مستقر هستند و با توجه به تردد خانواده ها نمی توانیم دختر بچه های خود را به مدرسه بفرستیم.

به گزارش مهر، استاندار کرمانشاه در جلسه ستاد بحران سرپل ذهاب نیز با اشاره به این موضوع به شدت نسبت به کم کاری اداره کل نوسازی مدارس کرمانشاه انتقاد کرد.

بازوند گفت: از آقای مدیر کل گلایه داریم. در حالی که نهادهای مختلفی برای برقراری مدارس مناطق زلزله زده اعلام امادگی کردند اما نوسازی مدارس برای تقسیم وظایف آنها کوتاهی کرده است.

یزدان پناه مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه نیز از تعطیلی ۱۳ مدرسه در مناطق زلزله زده خبر داد و اظهار داشت: دو مدرسه در ثلاث باباجانی و ۱۱ مدرسه در سرپل ذهاب به دلیل استقرار هلال احمر و خانواده های زلزله زده تعطیل هستند.

به گزارش مهر، چند روزی است که والدین دانش آموزان سرپل ذهابی نسبت به این موضوع اعتراض می کنند.

این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش تنها با یک بار حضور در مناطق زلزله زده از راه اندازی مدارس خبر داده بود و مردم نسبت به بی تفاوتی این عضو کابینه به شدت معترض هستند.