تور نوروزی کیش و مشهد را از کدام آژانس مسافرتی رزرو کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در ابتدا به بررسی مکان‌های گردشگری عروس خلیج فارس می‌پردازیم.

جزیره کیش پر است از جاذبه‌های دیدنی که برای تماشای آنها نیاز به وقت و حوصله بسیار وجود دارد. مهمترین جاذبه جزیره زیبای کیش، همان ساحل و منظره‌ای است که رو به کرانه زیبای خلیج فارس دارد. ساحلی زیبا و محبوب که عاشقان گردشگری را به سمت خود می‌کشاند.

در این ساحل کلوپ های مختلف دریایی و اسکله های متعددی ساخته شده است تا با ارائه بهترین تفریحات آبی، میهمانان جزیره را سرگرم کنند. پاراسل، بنانا، جت اسکی و دیگر تفریحات آبی ، شهر حریره کیش، خانه بومیان، کشتی یونانی، خانه زیرزمینی کاریز، آب انبار کیش و حتی بوستان آهوان مهیا شده اند تا تور کیش را به بهترین خاطره در سفرهای داخلی بدل سازند.

یکی از جاذبه های کیش که به جرأت می توان گفت از محبوب ترین مناطق دیدنی آن محسوب می شود، پارک دلفین یا دلفیناریوم کیش است. شما در این پارک به دلفین ها غذا می‌دهید، رقص دلفین‌ها را در آب نظاره‌گر هستید و در انتها اگر مایل بودید، به همراه دلفین‌ها شنا می‌کنید!

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تور مشهد، قطب گردشگری ایران

شهر مشهد با داشتن گوهری همچون حرم امام هشتم شیعیان، یکی از جذاب ترین مقاصد گردشگری کشور ایران به حساب می آید. سالانه افراد بسیار زیادی تنها به قصد زیارت امام رضا (ع) و عرض ارادت به آستان مقدس ایشان به این شهر سفر می کنند. با این وجود سفر به مشهد تنها یک سفر زیارتی نیست. وجود مناطق تاریخی و طبیعی و همچنین افزایش امکانات تفریحی و خدماتی در این شهر، تور مشهد را تبدیل به سفری زیارتی، سیاحتی و تفریحی کرده است.

طبق آمارهای موجود سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون مسافر داخلی و خارجی به این شهر مقدس سفر می کنند. باوجود این حجم از گردشگران و پیشرفت در جنبه‌های مختلف گردشگری، بهبود امکانات و خدمات توریستی این شهر رقم خورده است. در ادامه به معرفی برخی از اماکن دیدنی در شهر مشهد مقدس پرداخته می شود.

حرم مطهر امام رضا (ع)

بدون شک نگین اصلی این شهر حرم مطهر امام رضا (ع) است. پس از سال ۲۰۳ هجری قمری و شهادت علی ابن موسی الرضا به دست مأمون عباسی، پیکر مطهر امام در قریه ای به نام سناباد دفن شد. سناباد تا قبل از این زمان تنها آبادی کوچکی در حاشیه شهر توس بود؛ اما با گذشت زمان و به برکت وجود امام شیعیان، این منطقه گسترش یافته و به مشهد الرضا معروف شده است.

مراکز تفریحی و گردشگری

اگر در تور مشهد با کودکان و نوجوانان تان همراه هستید، حتماً بازدید از پارک علمی پروفسور بازیما را در برنامه سفر خود قرار دهید. در این مجموعه سعی شده تا در عین تفریح و سرگرمی، مطالب آموزنده علمی با استفاده از برترین فناوری دنیا به بازدیدکنندگان آموزش داده شود.

از دیگر جاذبه های گردشگری مشهد می توان به امکانات تفریحی و خدماتی آن اشاره کرد. ساخت مجتمع های بزرگ آبی باعث شده تا مسافران تور مشهد اوقات خوشی را در این مراکز سپری کنند. همچنین وجود بیش از ۲۱۵ هتل با امکانات و تعرفه های مختلف، دغدغه محل اسکان در زمان سفر به این شهر را مرتفع کرده است.

در سالیان اخیر هتل های نوساز و باشکوهی در این شهر ساخته شده که باعث شده تا میانگین سنی هتل های مشهد بسیار بهتر از سایر شهرهای ایران شود. علاوه بر بازار رضا در مجاورت حرم مطهر، وجود مراکز خرید عظیم و به روز در شهر مشهد باعث شده تا مسافران این شهر از لذت خرید در زمان سفر نیز بی بهره نباشند.

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