۲۸۱هزار تن کالا از استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدالدین در نشست خبری ظهر شنبه خود به میزبانی گمرک سمنان، ضمن بیان اینکه این استان در هشت ماهه نخست سالجاری ۲۸۱ هزار تن کالا صادر کرده است، تاکید کرد: این کالاها شامل هیدرو کربن سبک، شمش سرب، پودر لباس شویی، سود پرک (کاستیک سودا)، کابل ، قاشق و چنگال یکبار مصرف، کولر آبی، کاشی، سیمان، کرک بزی، لوله قابل انعطاف و ... هستند.

وی افزود: محصولات استان سمنان به ۳۷ کشور جهان از قبیل افغانستان، عراق، پاکستان، جمهوری کره، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، ترکمنستان، ارمنستان، ویتنام، ایتالیا و ... صادر می شوند.

مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: میزان صادرات ۱۱۹ میلیارد دلاری استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۸درصد و از نظر ارزش دلاری ۲۶درصد رشد داشته است.

سعد الدین درباره واردات نیز گفت: در هشت ماهه نخست سـال جاری ۱۴هزار و ۶۰۰ تن کالا به ارزش ۴۲میلیون و ۵۶۰هزار دلار از این گمرک ترخیص شده که عمده کـــالاهای وارداتی شامل ماشین آلات خط تولید و اجزا و قطعات آنها، مواد اولیه کارخانجات بوده است.

وی همچنین افزود: این میزان کالا از ۲۲ کشور جهان از قبیل ازبکستان، ترکیه، آلمان، چین، ایتالیا، ژاپن، سوئیس، جمهوری کره، انگلستان، امارات متحده عربی و... به این گمرک وارد شده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۲درصد کاهش و از نظر ارزش دلاری ۴۳درصد افزایش را شامل می شود.

مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: این اداره کل در هشت ماهه نخست سال ۹۶ با احتساب ضمانت نامه ها مبلغ ۱۸میلیارد و ۳۵۱میلیون تومان درآمد داشته که این میزان شامل پنج میلیارد و ۵۲۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده و ۱۲ میلیارد و ۸۲۷ هزار تومان حق ورودی و خروجی بوده که نسبت به سال قبل رشد ۱۵۷درصدی را نشان می دهد.