به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی، پنجمین همایش دبیران شورای پژوهش ادارات کل ورزش و جوانان استانهای کشور را برگزار می کند.

این همایش با هدف بررسی، تحلیل و ارزیابی عملکرد، شورای پژوهش ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور و در راستای شناسایی ورفع چالشهای این حوزه، همچنین معرفی و تقدیر از استانهای فعال و می باشد که با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

بنابر اعلام مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان در این همایش علاوه بر هم اندیشی دبیران شورای پژوهش استانها، کارگاه تخصصی پژوهش های راهبردی در حوزه اجرا با عنوان«شرح خدمات در پژوهش» ویژه دبیران استانهای حاضر و سمینارهایی نیز با موضوعات تخصصی در دو حوزه ورزش و جوانان با عناوین «دوپینگ و عوارض مصرف داروها»، «مکملهای غذایی و موارد احتیاط»، «مشارکت اجتماعی، سمنها و کنش پژوهشی» و «سلامت اجتماعی جوانان» ویژه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان میزبان، اعضای ستاد ساماندهی استان، سمنهای جوانان، هیئتهای ورزشی، مربیان فعال، مسئولین باشگاههای منتخب و صاحب نظران دوحوزه ورزش و جوانان استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است این همایش در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۷ و ۲۸ آذرماه به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان در بندرعباس برگزار می شود.