پلمب دو کارگاه آلاینده محیط زیست در شهرستان البرز

سیاوش غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو کارگاه آلاینده بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط و به صورت غیرقانونی فعالیت می کردند توسط بازرسان این اداره شناسایی و پس از ابلاغ اخطارهای قانونی و اخذ حکم از مراجع قضائی پلمب شدند.

وی افزود: این کارگاه ها در زمینه آبکاری فلزات و جمع آوری و فروش پسماندها در بخش مرکزی شهرستان البرز فعالیت داشتند که فعالیت آنها موجب نارضایتی همسایگان و آلودگی محیط زیست شده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز بیان کرد: بدلیل عدم آشنایی برخی افراد با ضوابط و مقررات زیست محیطی و یا تخلف افراد سودجو مواردی از آلودگی در شهرستان ایجاد می شود که از شهروندان محترم درخواست می شود در صورت مشاهده فعالیت های آلاینده و مغایر با ضوابط زیست محیطی موارد را به این اداره اطلاع دهند.