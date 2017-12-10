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۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۸:۲۴

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز:

پلمب دو کارگاه آلاینده محیط زیست در شهرستان البرز

پلمب دو کارگاه آلاینده محیط زیست در شهرستان البرز

قزوین- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز گفت: دو کارگاه آلاینده محیط زیست بدون مجوز در شهرستان البرز پلمب شدند.

سیاوش غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو کارگاه آلاینده بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط و به صورت غیرقانونی فعالیت می کردند توسط بازرسان این اداره شناسایی و پس از ابلاغ اخطارهای قانونی و اخذ حکم از مراجع قضائی پلمب شدند.

وی افزود: این کارگاه ها در زمینه آبکاری فلزات و جمع آوری و فروش پسماندها در بخش مرکزی شهرستان البرز فعالیت داشتند که فعالیت آنها موجب نارضایتی همسایگان و آلودگی محیط زیست شده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز  بیان کرد: بدلیل عدم آشنایی برخی افراد با ضوابط و مقررات زیست محیطی و یا تخلف افراد سودجو مواردی از آلودگی در شهرستان ایجاد می شود که از شهروندان محترم درخواست می شود در صورت مشاهده فعالیت های آلاینده و مغایر با ضوابط زیست محیطی موارد را به این اداره اطلاع دهند.

کد مطلب 4167326

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