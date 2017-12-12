پژو ۲۰۶ همچنان محبوب

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پژو ۲۰۶ خودروی هاچبکی است که البته سالها بعد از عرضه در جهان و به دنبال آن در ایران، نسخه سدان یا به اصطلاح پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز وارد بازار شد. این هاچبک جمعوجور و دوستداشتنی یکی از پرطرفدارترین خودروهای این کلاس است که سالها در اروپا و دیگر بازارهای دنیا، خریداران زیادی را به خود جذب کرده است.
پژو ۲۰۶ که توسط کمپانی پژو تولید میشود، خودروی هاچبک با کیفیتی است که در ایران نیز مشتریان زیادی دارد. این خودرو که همچنان در ۲ تیپ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ به فروش میرساند در محدودهی قیمتی خود فروش خوبی دارد.
یکی دیگر از دلایل رونق خرید و فروش پژو ۲۰۶، پتانسیلهای آن به عنوان یک خودروی جوانپسند، امکان اضافه کردن آپشنهای مختلف است که کمک میکند از جذابیتهای ظاهری و فنی آن لذت ببرید. قیمت ۲۰۶ صفر در بازار داخلی بالای ۳۰ میلیون تومان است که البته چند سالی است رقبایی چون تندر ۹۰ (یا L۹۰) را به خود میبیند.
اما پژو ۲۰۶ به لطف مصرف بسیار پائین، استهلاک پایین، شتاب خوب، رنگبندی متنوع، شرایط رانندگی مناسب در محدوده قیمتی و کلاس خود، خیلی زود توانست به انتخاب خانوادهها، جوانان و خانمها تبدیل شود. این هاچبک دوستداشتنی نسبت به پراید هاچبک عملکرد بهتری دارد و بازار خرید و فروش ۲۰۶ دست دوم همچنان رونق خوبی دارد.
از یک رو قیمت مدلهای کارکردهی آن افت داشته و برای خیلیها نسبت به خرید پراید هاچبک صفر، توجیه بیشتری دارد. چرا که در نهایت در ازای پولی که خریدار با توجه به قیمت ۲۰۶ پرداخت میکند، خودرویی تحت برند پژو سوار میشود که با نظارت این کمپانی در ایران تولید میشود.
از سوی دیگر در مدلهای رقیبی که با قیمتهای بالاتر به فروش میرسند، هنوز خودرویی نتوانسته به محبوبیت پژو ۲۰۶ دست پیدا کند. قیمت ۲۰۶ دست دوم، مصرف پایین آن و مشخصات فنی آن سبب شده تا نسبت به دیگر خودروهای کارکرده، انتخاب بهتری برای جوانان و به ویژه خانمها باشد.
خانمها و جوانان تمایل دارند در سفرهای درون شهری و مکانهای پرترافیک خودرویی جمعوجور سوار شوند که رانندگی بیدردسری را با آن تجربه کنند. از طرف دیگر خانوادههای کم جمعیت نیز به خوبی روی پژو ۲۰۶ به عنوان یک خودروی درون و برون شهری حساب میکنند.
با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد و نبود رقیب جدی در این رده قیمتی به ویژه در بین خودروهای کارکرده، بازار خرید و فروش پژو ۲۰۶ به خصوص ۲۰۶ دست دوم رونق بسیار خوبی دارد. قیمت ۲۰۶ بسته به مدل، کارکرد، مشخصات فنی و ظاهری و مهمتر از همه تیپ آن متفاوت است.
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اما اگر قصد خرید پژو ۲۰۶ آن هم به صورت کارکرده را دارید، بهتر است نکاتی را در نظر داشته باشید. این نکات تقریبا برای خرید هر خودروی دست دوم و کارکردهای باید مد نظر شما باشد، اما پژو ۲۰۶ حساسیتهای خودش را دارد.
حتما وضعیت فنی خودرو به ویژه موتور و کارکرد آن، جلوبندی، ترمزها، روغن سوزی و روغنریزی، دنده و گیربکس و شرایط ظاهری مانند سالم بودن شاسیها و رنگ بدنه را بررسی کنید تا بتوانید ۲۰۶ دست دوم مورد نظر خود را خریداری کنید. مراجعه به افراد ماهر و مراکز تخصصی را فراموش نکنید.