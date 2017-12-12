دعاهای جهانی برای کودکان ایرانی کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، «گودال» در این کتاب از زمینه‌های ایجاد صلح جهانی به گونه‌ای سخن گفته که مخاطبان دریابند برای حفظ داشته‌ها و بر طرف کردن آسیب‌ها باید به دنیای اطراف خود بهتر نگاه کنند.

این کتاب مجموعه جمله‌های کوتاهی در قالب دعاست که به چالش‌های محیط زیستی نیز همچون شکار حیوانات یا بهره‌گیری از آنان در سیرک و... نیز اشاره دارد: «دعا می‌کنیم برای حیواناتی که در هر گوشه‌ی این جهان رنج می‌کشند. دعا می‌کنیم رنجشان که نتیجه‌ی آزمایش‌های علمی، کار زیاد در مزارع، شکار و تله‌گذاری، استفاده در نمایش‌ها و سیرک‌ها و هر نوع سوء‌استفاده و بهره‌کشی است، پایان پذیرد.»

در بیوگرافی جین گودال آمده است: «گودال در سال ۱۹۷۷ موسسه‌ای به نام خود تاسیس کرد که هدف آن حمایت از تحقیقات در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی گامبی در تانزانیا است و به دنبال آن در سال ۱۹۹۱ به کمک عده‌ای از دانش‌آموزان تانزانیایی، برنامه‌ی جهانی جوانان این موسسه با عنوان «ریشه‌ها و جوانه‌ها» را شروع کرد. این سازمان در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار گروه در ۱۲۰ کشور جهان دارد.»

مترجم این کتاب نفیسه اعرابی است و مخاطبان آن گروه سنی «ج» (۱۰ تا ۱۲ سال) هستند.

حق انتشار اثر از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از انتشارات (minedition) سوییس خریداری شده است.

شمارگان این کتاب ۲۰۰۰ نسخه و قیمت آن ۱۱ هزار تومان است.