برگزاری ۲ نشست تخصصی در روز هشتم «۱۰ روز با عکاسان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش، نشست «عکاسی ایران و جهانی شدن» با حضور حامد طاهری کیا و محمدرضا مریدی ساعت ۱۵، رونمایی کتاب های عکاسان ارومیه و اسلایدشو ساعت ۱۶:۴۵ و نشست «عکاسی در مهاجرت» با حضور ساعد نیک ذات، رضا بهرامی نژاد و مهدی بمانی نایینی ساعت ۱۸:۳۰ در هشتمین روز ششمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

کارگاه عملی فتومونتاژ با حضور صمد قربان زاده ساعت ۱۰ و کارگاه بررسی عکاسی هنری در ایران با حضور زانیار بلوری ساعت ۱۲ نیز روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

در بخش نگاه شخصی هشتمین روز همایش بهنام ذاکری از میناب با عنوان «محدوده متراکم» ساعت ۱۵:۳۰، مهسا احرابی فرد از تهران با عنوان «زنان کوچک» ساعت ۱۶:۳۰، علیرضا میرزایی از ارومیه با عنوان «بعد از پایان» ساعت ۱۷:۳۰ و شهاب الدین عادل با عنوان «شکستن حفاظ شیشه ای» ساعت ۱۸:۳۰ نگاه و تجربه خود را در عکاسی بیان می کنند.

نشست «عکاسی مستند؛ اعترافات ذهن عکاس» با حضور سعید فرجی و نمایش فیلم مستند «میرزا جواد» از سعید فرجی از برنامه های انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در هشتمین روز ششمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» است که ساعت ۱۷:۳۰ روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.