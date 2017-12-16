پیشنهاد نمایندگان برای جایگزینی طرح برندینگ سوخت

هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کارت زرد مجلس به وزیر نفت به خاطر طرح برندینگ گفت: ساز و کاری که وزارت نفت برای برندینگ در نظر گرفته است، ساز و کاری اشتباه است، برندینگ یعنی سازمانی که محصول و یا کالا و خدماتی را ظرف سال های متمادی ارائه می دهد و کیفیت خود را افزایش می دهد، شناخته شده و به برند تبدیل می شود.

نماینده مردم ایذه در مجلس گفت: ایجاد واسطه برای فروش بنزین به معنای برندینگ نیست. وزارت نفت یک عده بازنشسته را تحت عنوان برندینگ معرفی کرده که جایگاه داران سوخت با این افراد قرارداد ببندند. هیچ گونه کمکی از لحاظ خدماتی، مالی و دانش فنی به جایگاه داران نمی شد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: در دنیا شرکت های نفتی یا شرکت هایی که دارای پالایشگاه هستند مسئولیت مدیریت جایگاه داران سوخت را برعهده می گیرند و خودشان جایگاه های سوخت ایجاد می کنند، به عنوان مثال توتال به عنوان یک برند و شرکت نفتی چند صد جایگاه سوخت احداث می کند و بنزینی که خود تولید می کند، با قیمت معین در جایگاه هایش عرضه می کند. «شل» هم جایگاه های سوختی را ایجاد می کند و بنزین پالایشگاه های خود را با قیمت موردنظر توزیع می کند. بدین ترتیب رانندگان انتخاب می کنند که از بنزین توتال و یا شل استفاده کنند.

خادمی گفت: در ایران وزارت نفت، بخشی از بنزین را هم با کیفیت های متفاوت تولید و هم وارد می کند و بعد همه را مخلوط کرده و به جایگاه داران می دهد، اما با ایجاد برندینگ فقط به جای اینکه خود به جایگاه داران نفت عرضه کند، بنزین را به افراد دیگری می دهد تا به جایگاه داران عرضه کنند و این کار برندینگ نیست.

نماینده مردم ایذه در مجلس گفت: برندینگ به این معناست که پالایشگاه های اصفهان، خوزستان و شهرهای دیگر بتوانند جایگاه های سوخت ایجاد کنند و سوخت تولیدی خود را با قیمت های متفاوت عرضه کنند. این کار باعث می شود پالایشگاه ها برای افزایش کیفیت بنزین تولیدی خود تلاش کنند.

وی تاکید کرد: طرح برندینگ به شکل موردنظر وزارت نفت اجرا نخواهد شد و احتمال دارد با پیشنهاد جدیدی که از سوی نمایندگان و بنده شکل گرفته است، ایجاد شود. آقای زنگنه نیز تا حدودی این موضوع را پذیرفته است.

به گزارش مهر هفته گذشته بعد از دو سال بحث و بررسی پیرامون برندینگ در مجلس، بالاخره نمایندگان به زنگنه وزیر نفت به خاطر تلاش برای اجرای طرح برندینگ کارت زرد دادند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده سئوال کننده از زنگنه در این خصوص گفت: تاریخ تأسیس بسیاری از این شرکت‌های برندینگ، بعد از آغاز اجرای این طرح است و این نشان‌دهنده صوری بودن و کاغذی بودن این شرکت‌ها است.