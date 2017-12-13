حضور در اردوهای دانش آموزی اجباری نیست/ برگزاری آزمون استخدامی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جمع خبرنگاران درباره حادثه روز گذشته اتوبوس حامل دانش آموزان در جنوب کشور عنوان کرد: برگزاری اردوهای آموزشی یکی از بخش های مهم در فرایند یادگیری و تعلیم و تربیت در کشور به شمار می رود. با این هم وظیفه ما است که سلامت و برگزاری این اردوها را تا حد ممکن فراهم کنیم.

در مورد حادثه دیروز تمهیدات قابل توجهی از سوی وزارتخانه و نیروی مقاومت بسیج به منظور برگزاری سلامت اردو در نظر گرفته شده بود و حادثه نیز به خاطر بی احتیاطی راننده مقابل شکل گرفته بود.

وی ادامه داد: بعد از حادثه تاسف بار اتوبوس دانش آموزان در منطقه داراب دستورالعمل برگزاری اردوهای دانش آموزی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و مرکز ۲۴ ساعته کنترل سفرها فعالیت خود را آغاز کرد و به رصد دائم تمامی اردوهای دانش آموزی پرداخت. همچنین حرکت شبانه اتوبوس های اردوهای دانش آموزی ممنوع شد. در حادثه دیروز نیز ما تمامی مکانیزم های کنترل کننده و ایجاد کننده سلامت دانش آموزان را مد نظر قرار داده بودیم و حتی خودروهای اسکورت اتوبوس نیز با کاروان همراه بودند اما به خاطر بی احتیاطی راننده مقابل، این حادثه رخ داد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: با وجود اینکه تاکید داریم برگزاری این اردوها جزئی از ضروریات نظام آموزشی است اما تاکید می کنم که حضور در این اردوها به هیچ عنوان اجباری نیست و اگر اولیاء دانش آموزان و خود آنها تمایلی برای حضور در آن نداشته باشند اجباری به شرکت در آن هم ندارند.

بطحایی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سئوالی درباره حذف کنکور از چرخه آموزشی کشور نیز گفت: حذف کنکور ضرورت است و همه درباره این مسئله تاکید دارند و متفق القول بر این باورند که کنکور کیفیت آموزش را در کشور مورد خطر قرار داده است اما حذف آن نیز نیازمند پیش زمینه هایی است که یکی از آنها افزایش کیفیت برگزاری امتحان در مدارس به شکلی است که بتواند نمره امتحان را جایگزین کنکور کنند.

وی در همین زمینه گفت: ما در حال حاضر در دو مقطع تحصیلی امتحان نهایی برگزار می کنیم که در بالاترین سطح می توان از نمره آن بهره برد اما متاسفانه اگر نمرات این امتحان مثبت باشد مورد توجه در ارزیابی تحصیلی قرار می گیرد و اگر نتایج نمرات آن ضعیف باشد مورد توجه قرار نمی گیرد وهمین مسئله جدیت آموزش و پرورش را در برگزاری این آزمون ها کاهش داده است. با این همه در هفته آینده جلساتی را با سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار خواهیم کرد تا در این زمینه به نتیجه مشخص برسیم.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از برگزاری آزمون استخدامی جدید این وزارتخانه در دی ماه سال جاری خبر داد.