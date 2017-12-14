پایان رقابت های بدمینتون دانشگاه های منطقه چهار کشور در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های بدمینتون دانشگاه های منطقه چهار کشور در قزوین دانشجویان ۷ دانشگاه از ۴ استان قم، قزوین، اراک و همدان با هم به رقابت پرداختند.

در بخش انفرادی امیررضاکاکاوند از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین قهرمان شد.

در بخش دوبل هم تیم دانشگاه تفرش قهرمان شد، تیم همدان دوم و تیمهای ملایر و اراک هم مشترکا سوم شدند.

در پایان این مسابقات در بخش تیمی، دانشگاه اراک قهرمان شد، دانشگاه ملایر به مقام دوم رسید و دانشگاه بوعلی سینا همدان سوم شد.

نفرات برتر بخش های انفرادی، دوبل و تیمی به رقابت های المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور که تابستان سال آینده برگزار می شود اعزام می شوند.

این رقابت ها به میزبانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

طلای وزنه بردار قزوینی در بازی های پاراآسیایی جوانان

در پایان رقابت های وزنه برداری بازی های پاراآسیایی جوانان، محمدرضا رجبی ملی پوش قزوینی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم با ثبت رکورد ۱۵۵ کیلوگرم قهرمان شد و طلا گرفت،

سومین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۱۷ در کشور امارات در رشته وزنه برداری با قهرمانی کشورمان به پایان رسید.

یک طلای دیگر برای مربی قزوینی در رقابت های جهانی سپک تاکرا

در ادامه مسابقات جهانی سپک تاکرا، تیم ملی کشورمان که در ترکیب کادر فنی خود از سید محمد حداد بهره می برد، توانست با اقتدار هند را شکست داد و مدال طلای بخش رگو را از آن خود کند

پیش از این هم حمیدرضا گروه ای و سید محمد حداد ورزشکار و مربی قزوینی نشان برنز بخش هوپ تاکرا را کسب کرده بودند.

این رقابت هادر تایلند پیگیری می شود.

برای حضور در لیگ جهانی فرانسه؛ ۴کاراته کا قزوینی به اردو فراخوانده شدند

بهمن عسگری، علی اصغر آسیابری، مجید حسن نیای و امیررضا میرزایی کاراته کاها ملی پوش قزوینی به اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم های ملی دعوت شدند.

اولین مرحله اردوی اماده سازی تیم از ۲۵ آذر در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز تا ۴ دی ماه ادامه خواهد داشت.

اولین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در سال ۲۰۱۸، طی روزهای ۳ تا ۶ بهمن در فرانسه برگزار می شود.

تیم فوتبال امید کاسپین فردا به میدان می رود

در ادامه مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه های کشور و رده سنی امید، تیم فوتبال کاسپین قزوین در بازی خارج از خانه برابر تیم آذرمغان اردبیل به میدان می رود.

این بازی از ساعت ۱۴ در ورزشگاه علی دایی برگزار می شود.

شاگردان صادق افشار از چهار بازی گذشته خود یک برد، یک تساوی و دو باخت در کارنامه دارند.

تیم بسکتبال قزوین فردا در لیگ دو به میدان می رود

در ادامه مسابقات بسکتبال دسته دو باشگاه های کشور و تیم هیات بسکتبال قزوین، در بازی خانگی برابر پدافند رعد آبادان به میدان می رود.

این بازی از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید بابایی برگزار می شود.

شاگردان حسن باباپور از سه بازی گذشته خود یک برد و دو باخت در کارنامه دارند.