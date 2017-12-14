انتقال آب و تشدید ریزگردها در البرز/شناسایی اراضی بیابانی

مهدی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کانون های ریزگرد استان البرزبه شناسایی مجدد نیاز ندارد چرا که این مهم طی ۱۵ سال گذشته تا کنون در حال انجام است، اظهار کرد: خوشبختانه نسخه خوبی در راستایی شناسایی کانون های ریزگرد استان پیچیده شده است.

وی با بیان اینکه مدت زمانی بالغ بر ۲۵ سال مقوله مهم مبارزه با علائم تشدید کانون های ریزگرد در استان شروع شده است، افزود: بیش از ۸ هزار هکتار از اراضی شهرستان های اشتهارد و نظرآباد به منظور برون رفت از مشکلات یاد شده تحت پوشش جنگل های دست کاشت (طاق) قرار گرفته است.

انتقال آب استان البرز به دیگر نقاط کشور از عوامل موثر در افزایش فشار به سفره های زیرزمینی می‌شود

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تصریح کرد: فشارهایی که سرزمین در این قسمت تحمل می کند بیش از توان آن است چرا که فشار جمعیتی باعث برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی، از بین رفتن خاک کشاورزی همچنین ساخت و سازهای بی رویه، بستر بیابانی شدن اراضی را بیش از گذشته میسر می سازد.

فتحی با بیان اینکه در خصوص رفع مشکل ریزگردها نباید تنها به حوزه خاک توجه کرد چرا که انجام اقدامات فرهنگی و همکاری دیگر دستگاه های اجرایی نیز الزامی است، گفت: در نظر گرفتن پیوست های زیست محیطی برای پروژه های عمرانی و رعایت حق آبه محیط زیستی تالاب ها در این راستا حائز اهمیت است.

وی انتقال آب استان البرز به دیگر نقاط کشور را یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش فشار به سفره های زیرزمینی و بروز مشکلات مذکور دانست و افزود: در سفر ریاست جمهوری به استان البرز، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در خصوص کنترل کانون های ریزگرد مصوب شد.

شناسایی ۴۶ هزار هکتار اراضی بیابانی در استان البرز

فتحی با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۵ میلیارد تومان اعتبار در این بخش تخصیص پیدا کرد که امیدواریم بخش دیگر اعتبارات تا پایان سال جاری نیز تخصیص داده شود، گفت: در سال گذشته و امسال به موجب کنترل پدیده ریزگردها عملیات بیابان زدایی در دو هزار هکتار از اراضی استان اجرایی شد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۶ هزار هکتار از مساحت استان البرز بیابانی است که عمده آن در شهرستان های اشتهارد و نظرآباد قرار دارد.