به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در این مراسم معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل برگزاری این جشنواره را با هدف معرفی بازی به عنوان یک ابزار تربیتی عنوان کرد.

داریوش علومی با بیان اینکه بازی صرفاً جنبه سرگرمی نداشته می‌تواند موجب ورزیدگی فکری یک کودک شود، اضافه کرد: به ویژه به دلیل همراه بودن بازی با نشاط و شادی برای کودک جذابیت آموزشی دارد.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی اهمیت بازی در بین خانواده‌ها اضافه کرد: در برخی مواقع می‌توان آموزه‌های اخلاقی را با صرف بازی به کودک انتقال داد.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان متذکر شد: در اولین جشنواره بازی‌های فکری که در سطح شهرستان اردبیل برگزار شده، ۱۰۰ نفر از کودکان از پنج مرکز آموزشی حضور یافتند.

به گفته علومی در این جشنواره بازی‌هایی همچون اتلو، لگو، دومینو، پرتاب حلقه و پازل در فضای شاد و غیررقابتی برای کودکان تدارک دیده شد و در نهایت از نفرات برتر با اهدای کتاب تجلیل شد.

وی با تأکید به ضرورت فرهنگ‌سازی مطالعه در بین کودکان و نوجوانان ادامه داد: انتخاب کتاب به عنوان هدیه کودکان با تحقق این هدف است.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان متذکر شد: این جشنواره در ادامه در سطح استانی نیز برگزار خواهد شد.