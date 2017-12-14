به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی قبل از ظهر پنجشنبه در همایش مجمع کتابخانههای تخصصی استان قم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار همایش شهید مطهری در مجتمع ادارات آستان مقدسه حضرت معصومه(س) قم برگزار شد، با اشاره به شکلگیری کتابخانه حرم حضرت معصومه(س) گفت: تاریخچه کتابخانههای استان قم نشان میدهد سایر کتابخانههای این استان بعد از کتابخانه حرم مطهر شکل گرفتهاند.
وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای فرد کتابدار عنوان داشت: علاقه به کتاب و کتابخوانی، آشنایی با کتاب و همچنین معرفی کتاب متناسب به سن افراد از جمله این ویژگیها است.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه با تأکید بر اینکه کتابداری شغلی فرهنگی است، ابراز کرد: این افراد باید رواج فرهنگ باشند و باید از اعمالی که در نظر مردم بد است پرهیز کنند.
آیت الله استادی به ارزشمند بودن کتابهای خطی هم اشاره و بیان داشت: این کتابها میتوانند در پژوهشها تأثیر زیادی داشته باشند و در برخی از پژوهشها و تحقیقات هم کاربرد اساسی دارند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم رفتار درست و مناسب افراد خانواده نسبت به یکدیگر اظهار داشت: همانظور که در جامعه باید شئونات و برخوردهای مناسب باید رعایت شود در خانواده هم باید این نکته مورد توجه باشد.
لزوم توجه به اخلاق اسلامی
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین بر لزوم ارائه آمار درست به مردم توسط مسئولان تأکید کرد و ادامه داد: آمار و وعدههای نادرست موجب نارضایتی مردم میشود و مسئولان باید در این زمینه با مردم صداقت داشته باشند تا مردم کمتر گلایهمند باشند.
وی اخلاق مداری را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: با اخلاق اسلامی میتوان مشکلات را حل کرد و باید در جامعه اخلاق اسلامی رواج داده شود و جبران بسیاری عقب ماندگیها هم در گرو قرار گرفتن در کنار یکدیگر است و متأسفانه آمار چکهای برگشتی نشان میدهد وضعیت مطلوب نیست.
آیت الله استادی در ادامه به برگزاری همایشهای مختلف در قم اشاره و ابراز امیدواری کرد این حجم از همایش در استان قم بتواند کاربردی باشد.
قم - عضو شورای عالی حوزههای علمیه گفت: آمار و وعدههای نادرست موجب نارضایتی مردم میشود و مسئولان باید در این زمینه با مردم صداقت داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی قبل از ظهر پنجشنبه در همایش مجمع کتابخانههای تخصصی استان قم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار همایش شهید مطهری در مجتمع ادارات آستان مقدسه حضرت معصومه(س) قم برگزار شد، با اشاره به شکلگیری کتابخانه حرم حضرت معصومه(س) گفت: تاریخچه کتابخانههای استان قم نشان میدهد سایر کتابخانههای این استان بعد از کتابخانه حرم مطهر شکل گرفتهاند.
نظر شما