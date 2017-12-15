به گزارش خبرنگار مهر، آژانس ادبی پل قرارداد ترجمه دو اثر ار مرتضیکربلاییلو را با ناشرانی از گرجستان و ترکیه و آلبانی به امضا رسانده است.
بر این اساس رمان «سوگواری برای شوالیهها» برای ترجمه در کشور آذربایجان از سوی انتشارات ا Zengin Yayicilik در کشور ترکیه انتخاب شده است و قرار داد ترجمه آن به امضا رسیده است.
رمان «دختری به نام آرام» نیز برای ترجمه در کشور گرجستان از سوی انتشارات Academic Press و انتشارات Funnoli در کشور آلبانی انتخاب شده و قرارداد ترجمه آنها به ثبت رسیده است.
ترجمههای این دو کتاب در صورت تایید قراردادهای آنها از سوی دبیرخانه طرح گرنت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رمان «سوگواری برای شوالیهها» ساختاری داستان در داستان دارد و ابتدای آن به زمان حال مربوط میشود اما با توجه به همان ساختار داستان در داستان، به گذشته و حال میرود. به این ترتیب، وقتی داستان به شخصیتی میرسد، مخاطب با روایت و داستانی راجع به آن شخصیت روبرو میشود.
رمان «دختری به نام آرام» نیز برای نخستین بار با ترجمه انگلیسی از سوی آژانس ادبی پل در آمازون در دسترس مخاطبان قرارداده شده و نسخه فارسی آن هنوز منتشر نشده است.
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