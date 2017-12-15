به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام رسانه‌های خارجی، قانونگذاران ایالات متحده ساعاتی پیش لایحه‌ای را تصویب کردند که فروش هواپیماهای آمریکایی به ایران را تحت نظارت دقیق کنگره قرار خواهد داد. آنگونه که سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرده است: این لایحه با ۲۵۲ رای مثبت در مقابل ۱۶۷ رای منفی به تصویب رسید و تمامی جمهوری خواهان به غیر از ۴ نفر، به این لایحه رای دادند.

به موجب این لایحه، وزارت خزانه داری باید در مورد خریداری هواپیماهای آمریکایی توسط ایران و نحوه تامین مالی فروش آنها، به کنگره گزارش دهد. شرکت کلیدی که هدف اصلی این لایحه خواهد بود، بوئینگ است.

در ماه دسامبر ۲۰۱۶، بوئینگ قرارداد فروش ۸۰ فروند هواپیما به ارزش ۱۶.۶ میلیارد دلار با ایران‌ایر را به امضاء رسانده بود که شامل ۵۰ هواپیمای جت مسافربری بوئینگ ۷۳۷ و ۳۰ فروند هواپیمای ۷۷۷ پهن پیکر هستند.

رسانه های ایالات متحده این سوال را مطرح کردند که آیا لایحه جدید کنگره مغایر با روح برجام است و تعهدات آمریکا به برجام را نقض می کند؛ در حالیکه جمهوری خواهان استدلال کردند که این قانون، فروش هر نوع هواپیمایی را به ایران ممنوع نخواهد کرد.

بر اساس گزارش منتشره از «واشنگتن اگزمینر»، به موجب این قانون وزارت خزانه‌داری باید کنگره را در مورد فعالیت شرکت‌های ایرانی که هواپیما خریداری می کنند و همچنین تأمین مالی مورد استفاده برای قراردادها، آگاه کند.

در مقابل، مجلس دموکرات ها بر این باور است که این لایحه می تواند ایران را برای خروج از برجام تحریک کند؛ این درحالی است که با توجه به وعده داده شده بر اساس برجام، ایران می تواند با شرکت های آمریکایی در تعامل باشد.

«جیم هیمز»، نماینده جمهوری‌خواه کنگره گفت: این شرایط جدید نیازمند صدور گواهی از سوی قوه مجریه در مورد لایحه جدید است. در حقیقت کاملا واضح است که اگر این لایحه تصویب شود، ایرانی ها و دیگران می توانند به طور موثق این ادعا را داشته باشند که آمریکا تعهدات خود در مورد برجام را نقض کرده است.

بر پایه این گزارش، پیش از این ایران چندین بار اعلام کرده بود که آمریکا به تعهدات خود به برجام پایبند نیست؛ در حالیکه آژانس اتمی اعلام کرده بود که ایران کاملا به تعهدات خود به برجام پایبند است.