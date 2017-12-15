عطوان: خشم آمریکا از ایران ۳ علت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی با اشاره به مواضع خصمانه آمریکا ضد ایران آورده است: واکنش آمریکا به نشست سران کشورهای اسلامی در استانبول و مقابله با تصمیم ترامپ درباره قدس، خیلی سریع تر از حد انتظار و از زبان نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل ظاهر شد.

وی می نویسد: خانم هیلی که بر ترامپ از نظر نژادپرستی و دشمنی ضد عرب و مسلمانان پیشه گرفته است هجمه ضد ایران را بدون دلیل شروع کرده است. هدف آن غیر از فتنه افکنی و آماده کردن زمینه جنگ طایفه ای برای نابودی منطقه و دوشیدن باقیمانده دارایی ها و پولهای کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست. نماینده آمریکا در سازمان ملل هنگامی که گفت آمریکا دلایلی در دست دارد که نشان می دهد موشک شلیک شده به سوی فرودگاه ریاض موشک ایرانی است در واقع تفسیر توخالی کرد.

عطوان بیان کرد: هدف اساسی از این سخنان هیلی منحرف کردن انظار عربی و اسلامی از جنایت آمریکا در قدس اشغالی و جانبداری کامل ازاشغالگران اسرائیلی است. در یمن جنگ شدیدی از حدود سه سال قبل شروع شده است که در آن ائتلاف تحت رهبری عربستان هزاران تُن مهمات و موشک و هواپیمای پیشرفته آمریکایی به کار گرفته و این طبیعی است که طرف دیگر به دفاع از خود با هر ابزاری چه موافق باشیم یا نباشیم، روی آورد.

وی می نویسد: عصبانیت آمریکا که خانم هیلی را مامور بیان آن کرده است و تمرکز بر موشکی که فرودگاه ملک خالد در شمال شهر ریاض را هدف قرار دارد، ۳ علت دارد؛

۱ - نشست استانبول که بیش از ۵۷ رهبر و وزیر خارجه حاضر در آن بر وحدت اسلامی و تمایل برای برخورد با یکجانبه گرایی کامل آمریکا و قرار گرفتن آن در کنار رژیم اشغالگر اسرائیل و دفاع از مقدسات اسلامی و مسیحیت در شهر قدس تاکید کردند.

۲ - شکل و ظهور ائتلاف سنی-شیعی فرا طایفه ای و مذهبی که در انسجام بی سابقه میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و همتای ایرانی اش حسن روحانی نمایان شد و این ائتلاف طرح های آمریکا که به دنبال شعله ور کردن جنگ شیعی-سنی یا به کارگیری عرب های سنی به ویژه در خلیج فارس برای ورود به جنگ در کنار آمریکاست را نقش بر آب کرد.

۳ - موشک بالستیکی که به هدفش اصابت کرد و در فروگاه بین المللی فرود آمد و پروازها را مختل کرد و سبب ایجاد رعب شد؛ شکست سامانه پاتریوت ساخت آمریکا در رهگیری آنرا نمایان ساخت؛ موضوعی که ضربه مهلکی به تاج صنعت نظامی آمریکا محسوب می شود به ویژه که هفت موشک پاتریوت شلیک شده -که هر موشک آن سه میلیون دلار هزینه دارد - برای رهگیری این موشک بالدار یمنی ها و ساقط کردن این موشک آنگونه که نیویورک تایمز آمریکا اعلام کرده است، ناتوان بود.

عطوان در ادامه آورده است: ایران این اتهام آمریکا را رد کرده و آنرا تحریک آمیز و غیر مسئولانه و بی اساس دانسته است. دولت کنونی آمریکا در داخل هنگامی که همپیمان ترامپ در انتخابات ایالت آلاباما باخت و خارج از آمریکا عدم تبعیت همپمانان اروپایی آمریکا از تصمیم ترامپ برای یهودی سازی قدس و نیز کره شمالی و تهدید آمریکا با موشکهایش در صورت هر گونه تعدی و تجاوز به کره شمالی، با شکست بزرگی روبرو شد.

وی می نویسد: ترامپ بر طبل جنگ ضد کشور اسلامی می کوبد و این برگرفته از نژادپرستی وی است و می خواهد که مسلمانان در منطقه خلیج فارس راس جنگ آن باشند و هزینه این جنگ از خزینه های آن پرداخت شود. هیلی از تلاش کشورش برای تشکیل ائتلاف بین المللی برای مقابله با خطر ایران سخن می گوید و این فاجعه بزرگ است. آمریکا برنده این جنگ نخواهد بود اما مسلمانان به ویژه اعراب قربانیان این جنگ خواهند بود.