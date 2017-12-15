به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در بخشی از خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با تذکر اخلاقی به برخی مدیران لرستان اظهار داشت: متاسفانه برخی از مدیران در مراسم های مذهبی، ملی، انقلابی و دینی حضور نمی یابند اما از سوی دیگر در محافل سیاسی و حزبی حضور دارند و در صف اول هم می نشینند و عکس هم می گیرند که نشان دهند حضور داشته اند.

وابستگی به احزاب و جناح ها که افتخار نیست، مسئولین استان بگویند سهم شان در حل مشکلات لرستان چه بوده است

وی با بیان اینکه هدف این مدیران این است که بگویند برای نگه داشتن میز و ریاست خود وابسته به فلان حزب و جناح هستیم، تصریح کرد: وابستگی به احزاب و جناح ها که افتخار نیست، مسئولین دستگاه های فرهنگی، علمی و اقتصادی استان بگویند سهم شان در حل مشکلات لرستان چه بوده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه برخی مدیران هر کجای استان که فلان حزب بیاید و جلسه ای بگیرد را می روند و حضور می یابند، خطاب به این مدیران افزود: حیف نیست وقت خود را صرف این مسائل می کنید؟ آیا شایسته نیست وقت خود را صرف برنامه ریزی برای حل مشکلات مردم کنید؟ آیا اداره و دستگاه شما مشکلی ندارد؟

با خدا معامله کنید و ریاکاری را کنار بگذارید

آیت الله میرعمادی یادآور شد: آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران شایسته است که یک مدیر شخصیت خود را آنقدر کوچک کند که خود را به فلان فعال سیاسی بچسباند و بگوید من با فلان حزب هستم!؟ این میز، میز خدمت است نه میز جناح سیاسی.

وی خطاب به این مدیران با بیان اینکه چطور در صف نماز جمعه و راهپیمایی محکوم کردن آمریکا پیدا نمی شوید اما در مراسم های حزبی و جناحی حاضر هستید، تصریح کرد: با خدا معامله کنید و ریاکاری را کنار بگذارید.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امیدواریم این تذکر نافع باشد، ادامه داد: مدیری که علاقه به حضور در محافل سیاسی دارد از مدیریت خود استعفا بدهد و بعد شبانه روز در آن جناح خود فعالیت کند.

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: امیدواریم دیگر شاهد چنین صحنه های زشتی نباشیم.