به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبههای این هفته نماز عبادی و سیاسی جمعه بجنورد با اشاره به جایگاه شعار اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و نقش آن در توسعه و آبادانی کشور، اظهار کرد: بیتوجهی به اقتصاد مقاومتی در بودجه ۹۷، چرخ تولید داخلی را متوقف خواهد کرد.
حجتالاسلام یعقوبی تصریح کرد: برای رشد و توسعه اقتصادی ضرورت دارد تا دولت برنامهای اساسی تدوین کند.
وی همچنین از کم بودن بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری گلایه کرد و افزود: لازمه رسیدن به توسعه و آبادانی مطلوب در نظر گرفتن بودجه مناسب عمرانی است بهطوریکه بتوان با آن طرحهای بزرگ و پیشرفته را انجام داد.
خطیب نماز جمعه بجنورد گفت: چنانچه همواره بخش زیادی از بودجه به بخش جاری اختصاص یابد نمیتوان انتظار توسعه و پیشرفت عمرانی را داشت.
حجتالاسلام یعقوبی مطرح کرد: طبق نظر کارشناسان، لایحه بودجه ۹۷ دارای کاستیهایی است از این ضرورت دارد نمایندگان مجلس توجه ویژهای کنند تا طی سال با مشکل روبرو نشویم.
وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس به هنگام تصویب بودجه ۹۷ به جایگاه اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر رونق تولیدات داخلی توجه کنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی بیان کرد: دولت باید به مسئله رونق تولیدات داخلی و از بین رفتن وابستگیها توجه کند، درحالیکه در لایحه ۹۷ این موضوع مهم نادیده گرفتهشده است.
حجتالاسلام یعقوبی همچنین از حذف یارانه در لایحه بودجه ۹۷ انتقاد کرد و گفت: بسیاری از افراد با مبلغ ناچیز یارانه زندگی خود را سپری میکنند، درحالیکه تحت پوشش نهادهای دولتی قرار ندارد.
وی بابیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور سبب شده تا خانوادههای زیادی به یارانه محتاج باشند، اضافه کرد: قطعاً حذف یارانه ضربهای سنگین بر قشرهای مختلف جامعه وارد میکند، امیدواریم این مسئله مهم موردتوجه مسئولان قرار گیرد.
امامجمعه بجنورد در بخشی دیگر از سخنان خود به وضعیت زلزلهزدگان خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: استاندار خراسان شمالی بهمنظور سروسامان دادن به خانوادههای بیسرپناه ناشی از زلزله به دستگاههای مربوطه دستور اساسی دهد.
حجتالاسلام یعقوبی اظهار کرد: بنیاد مسکن بهتنهایی نمیتواند اقدامات مطلوب برای زلزلهزدگان انجام دهد ازاینرو دستگاههای مربوطه دیگر نیز کمک کنند.
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