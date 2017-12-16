۵۲۰ موقوفه روستایی اصفهان در انتظار صدور سند است

علی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۲ درصد از مردم استان اصفهان در روستاها ساکن هستند، اظهار داشت: باید توجه داشت که استان اصفهان با توجه به شرایط جمعیتی و نسبت‌های تعریف شده در خصوص سکونت مردم در شهرها و روستاها جزء استان‌های کم جمعیت روستایی کشور به شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر از بیش از یک هزار و ۸۳۳ روستای استان اصفهان در ۱۲۱ روستا ملک موقوفه وجود دارد، ابراز داشت: از این رو با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه سازمان اوقاف و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح ملی در خصوص صدور سند برای موقوفات روستایی، به موازات این امر صدور سند برای موقوفات روستایی در سطح استان اصفهان نیز در دستور کار قرار گرفت.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه تاکنون به دنبال اجرای طرح هادی در روستاهای زیر ۲۰ خانوار استان اصفهان برای ۹۵۹ موقوفه روستایی در استان اصفهان سند مالکیت تک برگی صادر شده است، تاکید کرد: در کنار صدور سند برای این اماکن ساماندهی آنها و اجرای پروژه‌های عمرانی مورد نیاز نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز ۵۲۰ پرونده در خصوص موقوفات روستایی استان اصفهان در صف انتظار صدور سند قرار دارد، اضافه کرد: با پیگیری اداره کل اوقاف استان صدور این اسناد نیز در آینده نزدیک محقق می‌شود.