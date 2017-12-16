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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

نقش «خلق ایده برای پی‌نما در ترویج خواندن» بررسی می‌شود

نقش «خلق ایده برای پی‌نما در ترویج خواندن» بررسی می‌شود

شصت و ششمین نشست ترویج کتاب‌خوانی با موضوع «خلق ایده برای پی‌نما (کمیک‌استریپ) و ترویج خواندن» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علی‌اکبر زین‌العابدین و فربد محبوب سخنرانان این برنامه هستند.

این کارشناسان قرار است درباره‌ تاثیرهای این گونه‌ ادبی - هنری بر ترویج کتاب‌خوانی سخن بگویند.

بر این اساس علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این نشست روز دوشنبه ۲۷ آذر در کتابخانه‌مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بحث و گفت‌وگو با این سخنرانان بنشینند.

 شصت و ششمین نشست ترویج کتاب‌خوانی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

کتابخانه‌ مرجع کانون در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، پلاک ۲۴، مجتمع فرهنگی هنری شهید شامران واقع شده است.

کد مطلب 4173356

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