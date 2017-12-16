به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فرشته نگهبان» نوشته واسلاو هاول توسط گروه نمایشی مانا، با کارگردانی صادق وفایی دی ماه در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران اجرا می شود.

«فرشته نگهبان» یکی از نمایشنامه‌های تک پرده ای واسلاو هاول نمایشنامه نویس و رییس جمهور فقید جمهوری چک است که در آن به اوضاع و شرایط سیاسی اجتماعی این کشور پس از بهار پراگ پرداخته می شود. این نمایشنامه توسط رضا میرچی مترجم ایرانی مقیم پراگ ترجمه شده و در قالب یکی از نمایشنامه های کتاب «اعتراض» به چاپ رسیده است.

صادق وفایی پیش از «فرشته نگهبان»، نمایشنامه «شرفیابی» را از واسلاو هاول روی صحنه برده و علاوه بر نمایشنامه خوانی «فرشته نگهبان» در ۲ نوبت، خوانش نمایشنامه «در کار رفتن» را نیز از این نویسنده در کارنامه دارد. «تعلیق در اعماق آتلانتیک» دیگر اثری است که این کارگردان جوان تئاتر روی صحنه برده است.

نمایش «فرشته نگهبان» حاصل تلاش جمعی از دانشجویان تئاتر دانشگاه هنر تهران بوده و برخی از مراحل آماده سازی و تمرین آن با نظارت و راهنمایی حسین فرخی پیش رفته است.

عباس خادم، علیرضا گیلوری، بهمن وخشور و صادق وفایی بازیگران این نمایش هستند. اجرای دکور و پوستر این نمایش توسط میلاد ابراهیمی و بهمن وخشور انجام می شود.

گروه نمایشی مانا این روزها مشغول برگزاری جلسات پایانی تمرین های «فرشته نگهبان» هستند. این نمایش طی ۱۵ شب در دی ماه، در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران اجرا می شود.