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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

پس از ۶ سال دوری انجام می‌شود؛

سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری BP در برق خورشیدی

سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری BP در برق خورشیدی

شرکت بریتیش پترولیوم با انجام سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری در حوزه انرژی خورشیدی به انزوای ۶ ساله خود در این بخش پایان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت بریتیش پترولیوم پس از ۶ سال در حال بازگشتن به سرمایه گذاری در حوزه برق خورشیدی است و قرار است با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری در  شرکت «لایت سورس» اروپا که در حوزه ساخت ژانراتور خورشیدی فعالیت می کند بار دیگر در این عرصه گام بر دارد. همچنین انتظار می رود سود و عمق فعالیت های شرکت «بی پی» در حوزه انرژی تجدید پذیر افزایش یابد.

طی ۲ دهه گذشته شرکت بریتیش پترولیوم لوگوی خود را یک خورشید طراحی کرده بود تا اشتیاق خود را به انرژی خورشیدی نشان دهد.

همچنین شرکت بریتیش پترولیوم با خرید ۴۳ درصد از سهام بزرگ ترین شرکت فعال در حوزه انرژی خورشیدی یعنی« لایت سورس» موافقت کرده است.

این شرکت که قرار است نام خود را  به «لایت سورس بی پی» تغییر دهد، ظرفیت خود را با ۴ برابر کردن به ۸ گیگاوات با انجام پروژه هایی در مقیاس بزرگ در آمریکا، هند، اروپا و خاورمیانه ارتقاء خواهد داد.

این سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری بی پی بعنوان بخشی از هزینه های تقریبا ۱۷ میلیارد دلاری این شرکت است که در سال ۲۰۱۷ میلادی انجام داده است.

البته ۶ سال پیش شرکت بی پی به دلیل درگیر رقابت شدن با چینی ها در حوزه انرژی خورشید تقریبا تمرکز خود را از روی انرژی خورشیدی به شدت کاهش داد؛ در حالی که بی پی بعنوان اولین شرکت بزرگ نفتی در جهان است که بر روی منابع دیگری انرژی به غیر از سوخت های فسیلی یعنی انرژی تجدید پذیر در دو دهه اخیر ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده  و شعار بی پی رفتن به فراسوی نفت است.

کد مطلب 4173505
علیرضا کمندی

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