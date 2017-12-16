به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «خاطره های قومی» زندگی طوایف و اقوام گوناگون را به تصویر کشیده شده است و در روز افتتاحیه پذیرای جمع کثیری از هنردوستان و هنرمندان بود. در این نمایشگاه علاوه بر اینکه آثار نقاشی و کلاژ استاد ناصر پلنگی به نمایش درآمده است، از کُت مردانه ای که در آستر و دکمه های این کت، نقاشی استاد پلنگی کار شده به عنوان یک اثر فاخر و تلفیقی رونمایی شده است.

استاد ناصر پلنگی در بخشی از بیانیه‌ این نمایشگاه اینچنین آورده است: این نمایشگاه، چشم اندازی هنری و مدرن را به نسل جدید ارائه می دهد و فراتر از مجموعه ای از اشیا، راهکاری برای تثبیت و نگهداری حافظه به شمار می رود. من برای نشان دادن و به نمایش گذاشتن غنای روحانی، تاریخی و اجتماعی این میراث، از روش های متعددی مانند نقاشی، چاپ، گلدوزی، خیاطی، اشیا، ابزارهای انتقال عکس و تکنیک های سرهم بندی بهره گرفته ام.

این نمایشگاه تا تاریخ سوم دی از ساعت ۱۱ الی ۲۰ (به جز شنبه ها) میزبان بازدیدکنندگان در مکان گالری آریانا به آدرس خیابان فیاضی پلاک ۹ است.