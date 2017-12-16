  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

افتتاح نمایشگاه «خاطره‌های قومی» در گالری آریانا

افتتاح نمایشگاه «خاطره‌های قومی» در گالری آریانا

نمایشگاه «خاطره های قومی» روز جمعه ۲۴ آذر در گالری آریانا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «خاطره های قومی» زندگی طوایف و اقوام گوناگون را به تصویر کشیده شده است و در روز افتتاحیه پذیرای جمع کثیری از هنردوستان و هنرمندان بود. در این نمایشگاه علاوه بر اینکه آثار نقاشی و کلاژ استاد ناصر پلنگی به نمایش درآمده است، از کُت مردانه ای که در آستر و دکمه های این کت، نقاشی استاد پلنگی کار شده به عنوان یک اثر فاخر و تلفیقی رونمایی شده است.

استاد ناصر پلنگی در بخشی از بیانیه‌ این نمایشگاه اینچنین آورده است: این نمایشگاه، چشم اندازی هنری و مدرن را به نسل جدید ارائه می دهد و فراتر از مجموعه ای از اشیا، راهکاری برای تثبیت و نگهداری حافظه به شمار می رود. من برای نشان دادن و به نمایش گذاشتن غنای روحانی، تاریخی و اجتماعی این میراث، از روش های متعددی مانند نقاشی، چاپ، گلدوزی، خیاطی، اشیا، ابزارهای انتقال عکس و تکنیک های سرهم بندی بهره گرفته ام.

این نمایشگاه تا تاریخ سوم دی از ساعت ۱۱ الی ۲۰ (به جز شنبه ها) میزبان بازدیدکنندگان در مکان گالری آریانا به آدرس خیابان فیاضی پلاک ۹ است.

کد مطلب 4173596
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه