به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی امروز (شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶) در جلسه شورای اداری استان گلستان با اشاره به ایام ربیع الاول و هفته ی وحدت اظهارداشت: رشد و تعالی مسائل معنوی و عبودیت در گرو وجود امنیت است و باید به آن اهتمام جدی داشت.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، تصریح کرد: در سایه امنیت و سلامت می توان به اقتصاد مقاوم دست یافت و مسئولان باید به گونه ای عمل کنند که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری احساس امنیت کنند.

وزیر اطلاعات افزود: حمایت ما از سرمایه گذار به خاطر سرمایه گذار نیست تا هر موقع بخواهد به اقتصاد کشور شوک وارد کند، بلکه به علت سرمایه گذاری و ایجاد فرصت شغلی در جامعه است.

علوی گفت: در مواجهه با تخلفات اقتصادی باید از بروز تخلفات پیشگیری کرد و برای افزایش سرمایه گذاری نباید از فساد اقتصادی چشم پوشی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود امنیت، عدالت و آرامش را حق مردم دانست و افزود: حکومت اسلامی باید چتر امنیت را برای همه آحاد جامعه از هر قوم و مذهب و ادیان مختلف بگستراند.

وزیر اطلاعات با اشاره به آموزه های دینی و رعایت حقوق و عدالت، اظهار کرد: امیرالمومنین علی(ع) مدافع حق پایمال شده زن یهودی غارت زده بود.

علوی اجرای عدالت، حرمت گذاری، تامین معیشت، محبت و نیکی برای همگان را وظیفه حکومت اسلامی دانست و گفت: هر کس درون نظام دل در گرو حکومت اسلامی دارد باید از همه امکانات به ویژه امنیت برخوردار شود و وزارت اطلاعات به عنوان یکی از تاثیرگذارترین عناصر تامین امنیت، وظیفه خود می داند برای همه مردم فعالیت کند.

وی افزود: آرامش کنونی جامعه نتیجه چنین روشی است که مکتب اسلام برای ما در نظر گرفته است و مسئولان استانی وزارتخانه نیز از محبوبیت شایانی در میان مدیران برخوردارند.

علوی در پایان با اشاره به رویکرد چرخش نخبگانی درون وزارت اطلاعات، از تلاش های مدیرکل سابق اداره کل اطلاعات استان گلستان قدردانی و مدیرکل جدید را معرفی کرد.