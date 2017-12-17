نقش پژوهش درمدیریت تقاضای مصرف/تشکیل صندوق حمایت از طرحهای پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان در جشنواره پژوهش و فناوری با بیان اینکه وزارت نیرو وظیفه سنگینی در تامین مطمئن و پایدار آب و برق بر عهده دارد، گفت: نهادهای دانشگاهی و پژوهشی نقش پررنگی در زمینه اصلاح الگوی مصرف دو کالای مهم آب و برق دارند.

وی افزود:به دلیل محدودیت های زیست محیطی و شرایط جمعیتی کشور، مدیریت تقاضا یکی از مهم ترین برنامه های وزارت نیرو است. این در حالی است که همین برنامه موجود در ارتباط با مدیریت تقاضا توجه بخش عمده ای از نمایندگان مجلس را به خود جلب کرد و موجب رضایتمندی آنان در روند رای اعتماد شد.

این مقام مسوول با اشاره به همکاری زیر مجموعه های وزارت نیرو در راستای توسعه نقش پژوهش در زمینه های مختلف تحت مدیریت این وزارتخانه، تصریح کرد: با وجود اینکه محدودیت های زیادی در بخش منابع مالی و زمانی وجود دارد اما منابع انسانی بالقوه و بالفعل مناسبی در زمینه توسعه بخش پژوهشی در این مجموعه وجود دارد

طبق گفته اردکانیان تاکید ویژه ای بر استفاده از منابع انسانی مناسب برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر در این وزارتخانه وجود دارد.

وزیر نیرو توسعه فناوری و پژوهش نوین، گسترش ارتباطات علمی با نهادها علمی و دانشگاهی داخلی و بین المللی را از جمله برنامه های این وزارتخانه در زمینه پژوهش و فناوری دانست و گفت: تشکیل صندوق حمایت از طرح های پژوهشی صنعت آب و برق نیز می تواند بر توسعه بخش فناوری و پژوهشی موثر باشد.