مبلمانی اداری را انتخاب کنید که سبک کاری شما را نشان دهد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مبلمان اداری چوبی دارای احساس سنتی تر هستند، در حالی که قطعات فولادی و شیشه‌ای مدرن‌تر و صنعتی‌تر هستند. برای یک محیط اکاری مولد و پویا، ترکیبی از این مواد را در نظر بگیرید. دفتر حرفه ای نیاز به یک نگاه سازگار دارد، بنابراین زیبایی شناختی رایج برای میزها، کابینت های ذخیره سازی (فایلینگ)، صندلی ها و دیگر عناصر مهم و برجسته را در مبلمان اداری انتخاب کنید.

سبک کاری شما نیاز به شناخت در نوع کسب و کارتان دارد. مطمئنا بسیاری از شرکت ها در جستجوی مبلمان ادری مدرن هستند تا بتوانند هم از نظر بهره وری برای کارکنان خود و هم برای مشتریان جذاب نیز باشند.برای مثال برای فضاهای اداری که به شدت رسمی هستند، شاید خرید مبلمان اداری مدرن تا حدودی اشتباه باشد، بهتر است نگاهی به مبلمان اداری سنتی نیز شود. سبک سنتی دلیلی بر رسمیت بخشیدن بیشتر به محیط کاری است که در خود سنتی دیرینه از نوعی سبک کاری دارد. برای کسب و کار های نوین که بر پایه فناوری های جدید بنا شده است، مبلمان اداری مدرن بسیار به چشم می‌آید.

مبلمان اداری مورد استفاده قابل اعتماد است؟

بر خلاف مبلمانی که در خانه مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است هر چند وقت یکبار عوض شود، مبلمان اداری دارای بازه زمانی استفاده بیشتری دارد، به این ترتیب آنها تمایل به سایش و پاره شدن دارند که باعث می‌شود مبلمان مورد استفاده قابل اعتماد نباشد. حقیقت این است که بسیاری از خریداران نمی‌توانند مبلمان با کیفیت و جدید را تشخیص دهند و در واقع استفاده از مبلمان اغلب در شرایطی که برای خرید آن اقدام می شود، فکر لازم صورت نمی گیرد.

انتخاب مبلمان اداری بیش از آنکه نمایانگر سبک باشد، باید راه گشا برای کاربردی توسعه مند باشد. غرق شدن در سبک ها تنها اتلاف وقت برای نوعی ظاهر سازی است. اما شناخت سبک کاری ملزم بر نوع کار و خدمات آن است.

هزینه بسیار موثر است

گاهی اوقات مبلمان اداری مورد استفاده تنها یک چهارم هزینه های مبلمان اداری جدید است، که به مالک کسب و کار اجازه می دهد تا پرداخت های کمتری را انجام دهد، در حالی که به حرکتی نظر حرفه ای می آید. برای مثال، شرکت ها اغلب می توانند تا هشتاد درصد هزینه های مبلمان جدید را ذخیره کنند. این تنها به این دلیل است که مبلمان قدیمی دارای کیفیت و طول عمر زیادی هستند.

موقع خرید صندلی اداری به این نکات توجه کنید

پشتی صندلی اداری باید انحنا S شکل داشته باشد که گودی کمر را در زمان تکیه دادن به آن حفظ کند. کفی و پشتی صندلی اداری باید از متریال مناسبی باشند و بهتر است ضد عرق باشد تا فرد عرق نکند و لباس به بدنش نچسبد.صندلی هایی که برای کار با رایانه استفاده می‌شود باید به سمت عقب خم شود تا بتواند زاویه ۱۱۰ درجه ایجاد کند.

انتخاب میز اداری

بدون شک مهمترین قسمت مبلمان اداری هر شرکت میز اداری آن می باشد.از جمله میز مدیریت و میز کارمندی باید با رعایت اصول ارگونومی طراحی و تولید شود.

میز کارمندی می بایست به گونه ای قرار بگیرد که اشخاص مافوق براحتی بتوانند افراد زیر دست را کنترل کنند لذا میز کارمندی می بایست بگونه ای قرار گیرد که مدیریت به تمام میز های اداری احاطه کامل داشته باشد.

میز کارمندی را نسبت به کاری که قصد انجامش را دارید انتخاب کنید. چنانچه نیاز به فضای وسیع تری برای کار دارید مناسب تر است که میزی بزرگ را انتخاب کنید. اما میتوانید فضای کاری خود را با استفاده از کشوهای میز محدود کنید. به این ترتیب نیاز به استفاده از میز های بزرگ در دکوراسیون اداری شما کمتر میشود.به طور کلی حداﻗﻞ ﻃـﻮل برای میز ﺑﺎﯾـﺪ ۱۲۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋﺮض برای میز ﺑﺎﯾﺪ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. طول ۱۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﻋﺮض ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد طول وﻋﺮض ﺳﻄﺢ ﮐﺎر میز ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻀﺮﺑﯽ از ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

به طور معمول برای میزهای مدیریتی مدرن از متریال ام دی اف استفاده می شود. از مزایای MDF علاوه بر زیبایی و تنوعی که دارد، می‌توان به مقرون به صرفه و با دوام بودن آن اشاره کرد و همچنین ام دی اف استحکام بیشتری به نسبت سایر متریال ها دارد. برای اینکه میز کار شما عمر بیشتری داشته باشد به دنبال میزی باشید که سطح آن با روکش فرمیکا یا ملامینه پوشیده شده باشد.

بهترین مبلمان اداری

بهترین مبلمان اداری در بالاترین قیمت قرار دارد و از کیفیت و طراحی عالی برخوردار است. میزها روکش‌هایی دارند که طبیعی‌تر نشان‌شان می‌دهد. این دسته (بهترین مبلمان اداری) دارای ویژگی‌های فراوانی هستند، کشوها و فایلینگ‌ها، طبقه بندی برای قرار دادن انواع وسایل کاری تان و غیره.

صندلی‌های این دسته از مبلمان اداری با طراحی طبی باعث می شوند شما به بهترین حالت بتوانید کار کنید و بازدهی شما به دلیل دیرتر خسته شدن به صورت چشمگیری بالا برود.

همچنین اگر زیبایی و استایل دفتر کارتان برایتان خیلی مهم است این دسته از مبلمان اداری می تواند بهترین انتخاب برای شما باشد.