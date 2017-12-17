۸ قبضه سلاح شکاری در قزوین کشف شد

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیاتهای ضربتی در نقاط مختلف استان توسط مامورین یگان حفاظت استان انجام شد که طی این عملیات ۸ فرد متخلف به جرم شکار غیر مجاز دستگیر شدند.

وی گفت: مامورین یگان حفاظت اداره کل در اراضی یالیان یک فرد متخلف با یک قبضه سلاح ساچمه زنی قاچاق به همراه دو تیر فشنگ و در ارتفاعات روستای اردبیلک یک فرد متخلف دیگر با سلاح ساچمه زنی غیر به همراه ۲۵فشنگ به جرم شروع به شکار دستگیر کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: یک فرد متخلف به همراه سلاح شاچمه زنی تک لول در مناطق الموت غربی به جرم شروع به شکار توسط مامورین پاسگاه سرمحیط بانی الموت غربی دستگیر شد.

شمسی پور همچنین گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان نیز دو فرد متخلف قبل از انجام شکار دستگیر و از آنها یک قبضه سلاح شکاری گلوله زن و یک قبضه سلاح ساچمه زن کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: دو فرد متخلف به جرم شکارپرنده فاخته توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک دستگیر و از آنها لاشه ۷قطعه فاخته و دو قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی کشف و ضبط شد.

شمسی پور یادآور شد: در حوزه شهرستان البرز یک متخلف با یک قبضه سلاح شکاری تک لول نیز دستگیر شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان گفت: پرونده متخلفین جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شد و از مردم و دوستداران طبیعت می خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی با سامانه ۱۵۴۰تماس بگیرند.