پیش بینی۴۰ میلیارد تومان اعتبار وام شهریه در بودجه ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان با حضور در برنامه خبر ۲۰ شبکه چهار با اشاره به بودجه سال ۹۷ صندوق رفاه دانشجویان گفت: در مجموع ۶۴۵ میلیارد تومان اعتبار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال ۹۷ است.

وی ادامه داد: امیدواریم با همین افزایش، بتوانیم پوشش بهتر و بیشتری در بخش وام ها، ساخت خوابگاه ها و تغذیه داشته باشیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم افزود: در ساخت خوابگاه ها تبصره ای در بودجه ۹۷ پیش بینی شده است که اگر بخش خصوصی در ساخت خوابگاه به ویژه در ساخت خوابگاه متاهلی مشارکت کند، در پرداخت سود تسهیلات بانکی آن، صندوق رفاه دانشجویان مشارکت می کند.

وی درباره اینکه آیا افزایش بودجه صندوق رفاه دانشجویان در سال ۹۷، وام های شهریه را هم پوشش می دهد، گفت: اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان دو بخش دارد، یک بخش اعتبارات عمومی، یعنی کمک دولت است که در سال ۹۷ با ۲۰ درصد رشد مواجه بوده و به ۲۴۵ میلیارد تومان خواهد رسیده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: ۴۰۰ میلیارد تومان نیز درآمد صندوق رفاه دانشجویان است که از بازگشت وام های قبلی و سرمایه گذاری ها صورت گرفته که در مجموع ۶۴۵ میلیارد تومانی می شود.

وی ادامه داد: ۴۰ میلیارد تومان برای وام شهریه پیش بینی شده است که امیداریم گرفتار عدم تخصیص نشده و تخصیص یابد و ما بتوانیم شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد، موسسات غیرانتفاعی و شبانه را با آن پرداخت کنیم.

صدیقی افزود: خوشبختانه دربخش درآمدها همیشه تحقق داشته‌ایم و در بخش اعتبارات دولتی معمولا در پایان سال با حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد عدم تخصیص مواجه می شویم که تلاش ما بر این بوده که با منابع موجود صندوق، حداکثر درخواست پوشش را بدهیم، ضمن اینکه به طور مستمر پیگیری های لازم را نیز انجام می دهیم.

وی ادامه داد: وام شهریه که تا چند روز پیش تخصص نیافته بود، حدود ۷۰ درصد آن توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شد، امیدواریم که آن را از خزانه دریافت و شهریه های عقب افتاده را پرداخت کنیم.

صدیقی ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان ۲۱ نوع وام ارائه می دهد و برای ارتقاء سطح خوابگاه، ها، آشپزخانه ها، اتاق های تندرستی خوابگاه ها به طور خاص اعتبار مربوطه پیش بینی شده تا عملکرد خود را در این بخش ها به دانشگاه، دولت و سازمان برنامه اعلام کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: با توجه به رتبه بندی صورت گرفته، خوابگاه های رتبه ۵ را سال گذشته به اتمام رسانیدم و در سال جاری بر روی خوابگاه های رتبه ۳ و ۴ متمرکز شدیم، تعمیر و تجهیز ۵۰۰ خوابگاه انجام شد.

وی افزود: امیدواریم ظرف ۲ سال آینده، خوابگاه ها را به سطح یک و دو ارتقاء دهیم، البته باید دانشگاه ها نیز کمک کنند. در مورد آشپزخانه ها نیز حدود ۴۰ درصد آشپزخانه ها صنعتی شده و صنعتی شدن مابقی آشپزخانه ها، سال آینده با کمک دانشگاه ها پیگیری می شود.

صدیقی یادآورشد: اگر بخش خصوصی در ساخت خوابگاه وارد شود و ۵۰ درصد ساخت خوابگاه را پیش برد از ردیفی که ۵۰ درصد مابقی را دولت تامین می کند این کار را پیگیری می کنیم، همچنین اگر بخش خصوصی برای ساخت خوابگاه نیاز به تسهیلات بانکی داشته باشد، در سود آن، صندوق رفاه مشارکت می کند و این در تبصره بودجه سال ۹۷ هم پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: عملا هم در بخش خصوصی و خیرین آمادگی داریم که کمک های لازم را انجام دهیم تا آنها در کار ساخت خوابگاه به ما کمک کنند.