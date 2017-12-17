مخالفت نماینده رژیم صهیونیستی با قطعنامه پیشنهادی درباره قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رژیم صهیونیستی نسبت به ارائه پیش نویس قطعنامه پیشنهادی مصر به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بیت المقدس واکنش نشان داد.

دنی دانون نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد ضمن مخالفت با این پیش نویس مدعی شد که اورشلیم (بیت المقدس) پایتخت اسرائیل است و هیچ رای گیری یا مناقشه ای این واقعیت آشکار را تغییر نخواهد داد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی پیش نویس قطعنامه ای است که ­تاکید خواهد کرد هرگونه تصمیم در مورد وضعیت شهر قدس به هیچ وجه قانونی نیست و باید لغو شود.

این پیش نویس قطعنامه پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ارائه شده و در حال بررسی است.

در این پیش نویس قطعنامه که مصر آن را ارائه کرده است و روز شنبه در میان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع شد به طور خاص به آمریکا یا ترامپ اشاره نشده است.

بنا بر اعلام دیپلمات ها، شورای امنیت روز دوشنبه یا سه شنبه در خصوص این پیش نویس رای گیری خواهد کرد.