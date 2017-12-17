سرمایه گذاری خارجی در پاکستان ۵۷ درصد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری دولتی «ای پی پی» پاکستان، بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور در ۵ ماه نخست سال جاری مالی پاکستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۵۷.۲ درصد رشد به یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار رسیده است که در این بین چینی ها بعنوان منبع کلیدی سرمایه گذاری خارجی در پاکستان عمل کرده اند.

بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد، سرمایه گذاری چینی ها در ۵ ماه نخست سال مالی این کشور که بین ماه جولای و نوامبر سال جاری میلادی است به ۸۳۷.۴ میلیون دلار افزایش پیدا کرده؛ این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال قبل ۲۱۷.۳ میلیون دلار ثبت شده است.

همچنین در ماه نوامبر سال جاری میلادی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پاکستان به ۲۰۶.۷ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

بر همین اساس، بیشتر سرمایه گذاری چینی ها در پاکستان تحت عنوان «پروژهای کریدور اقتصادی چین-پاکستان» انجام گرفته است. چین متعهد به سرمایه گذاری بیش از ۵۰ میلیارد دلاری در بخش توسعه زیرساخت های پاکستان از قبیل بخش انرژی شده که قرار است بر اساس یک نقشه راه، شمال «ژینگ ژیانگ» چین به جنوب «کراچی» پاکستان متصل شود.

بر پایه این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی پاکستان در ۵ ماه نخست سال مالی این کشور به ۵۳۸.۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵۱ درصد افزایش نشان می دهد و تقریبا نیمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده است.