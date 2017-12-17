  1. استانها
  2. قزوین
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین:

۳۵ شکارچی متخلف در قزوین محکوم شدند

۳۵ شکارچی متخلف در قزوین محکوم شدند

قزوین- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین از محکومیت ۳۵ شکارچی متخلف توسط مراجع قضائی استان خبر داد.

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با متخلفین شکار وصید و واحدهای آلاینده صنعتی در صورت عدم رعایت قوانین و با همکاری مراجع قضائی برخورد خواهد کرد.

وی در خصوص پیگیری های حقوقی متخلفین حوزه های مختلف محیط زیست در ۸ ماهه سال جاری با همکاری مراجع قضائی  گفت: در بخش شکار و صید تعداد ۷۱متخلف شکار و صید به مراجع قضایی استان معرفی شده اند که تا کنون تعداد  ۳۵پرونده  منجر به محکومیت شکارچی و تعداد ۳۶پرونده در حال رسیدگی است.

شمسی پور در خصوص  واحدهای آلاینده صنعتی گفت: در بخش آلودگی صنایع نیز تعدا د  ۱۳واحد صنعتی که دارای آلودگی بوده و به رغم اخطاریه ها ی صادره  رفع آلودگی نکرده اند در سطح استان به مراجع قضایی معرفی شده و تعداد ۷ پرونده منجر به محکومیت واحد آلاینده شده و تعداد ۶ پرونده در حال رسیدگی است.

کد مطلب 4174477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها