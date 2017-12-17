۳۵ شکارچی متخلف در قزوین محکوم شدند

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با متخلفین شکار وصید و واحدهای آلاینده صنعتی در صورت عدم رعایت قوانین و با همکاری مراجع قضائی برخورد خواهد کرد.

وی در خصوص پیگیری های حقوقی متخلفین حوزه های مختلف محیط زیست در ۸ ماهه سال جاری با همکاری مراجع قضائی گفت: در بخش شکار و صید تعداد ۷۱متخلف شکار و صید به مراجع قضایی استان معرفی شده اند که تا کنون تعداد ۳۵پرونده منجر به محکومیت شکارچی و تعداد ۳۶پرونده در حال رسیدگی است.

شمسی پور در خصوص واحدهای آلاینده صنعتی گفت: در بخش آلودگی صنایع نیز تعدا د ۱۳واحد صنعتی که دارای آلودگی بوده و به رغم اخطاریه ها ی صادره رفع آلودگی نکرده اند در سطح استان به مراجع قضایی معرفی شده و تعداد ۷ پرونده منجر به محکومیت واحد آلاینده شده و تعداد ۶ پرونده در حال رسیدگی است.