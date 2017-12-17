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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

۲۸قرارداد تجاری سازی محصولات دانش بنیان منعقد شد

۲۸قرارداد تجاری سازی محصولات دانش بنیان منعقد شد

۲۸ قرارداد بین شرکت های دانش بنیان، صنعتی و خصوصی با وزارتخانه ها، پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه ها در اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دستاوردهای پژوهشی و فن بازار امروز در نمایشگاه بین‌المللی با حضور منصور غلامی وزیر علوم، مسعود برومند معاون پژوهشی وزیر علوم و جمعی از پژوهشگران و فناوران و نمایندگانی از پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها به پایان رسید.

در اختتامیه این نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ۲۸ قرارداد منعقد شد. قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:

-        پارک علم و فناوری استان مرکزی با یک شرکت دانش بنیان و یک شرکتی از کشور اندونزی

-        پارک علم و فناوری استان یزد و یک شرکت دانش بنیان

-        موسسه آموزش عالی خاوران با موسسه آموزش عالی خاوران و سازمان جغرافیایی ارتش

-        شهرک علمی و تحقیقاتی ا صفهان ودو شرکت دانش بنیان

-        پارک علم و فناوری گیلان و دو شرکت خصوصی

-        پارک علم و فناوری یزد و دو شرکت خصوصی

-        پارک علم و فناوری یزد با شرکت تعمیرات نیروی آب و برق خوزستان و یک شرکت خصوصی

-        پارک علم و فناوری استان سمنان و یک شرکت صنعتی و خطوط انتقال تهران

-        پارک علم و فناوری استان سمنان با دوشرکت صنعتی

-        پارک علم و فناوری استان گیلان با دو شرکت صنعتی

-        پارک علم و فناوری استان گیلان و دو شرکت صنعتی

-        پارک علم و فناوری استان گیلان و دو شرکت صنعتی

-        پارک علم و فناوری استان گیلان و شرکت راهسازی و عمران ایران و یک شرکت خصوصی

-        دو شرکت خصوصی

-        دانشگاه آزاد اسلامی با یک شرکت دانش بنیان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

-        دانشگاه شریف و شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

-        پارک علم و فناوری خراسان رضوی با یک شرکت خصوصی

-        پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری با دو شرکت خصوصی

-        پژوهشگاه شیمی ایران و شرکت نفت و گاز مبینا

-        پارک علم و فناوری اردبیل و دو شرکت خصوصی

-        پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و انجمن همگن تولید کنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی

-        سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی با پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری و یک شرکت خصوصی

-        سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و یک شرکت خصوصی

-        سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و یک شرکت دانش بنیان

-        سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و یک شرکت دانش بنیان

-        سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

-        پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با وزارت ورزش و جوانان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

همچنین سازمان پژوهش های علمی دانشگاه آزاد، دانشگاه علم و صنعت، جامع علمی کاربردی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امیرکبیر، پارک علم و فناوری یزد، صندوق حمایت از صنایع الکترونیک، پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری، پارک علم و فناوری گیلان و دانشگاه تهران جزء غرفه های برتر هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش معرفی شدند.

کد مطلب 4174486

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