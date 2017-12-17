هرچه زمان حفظ قرآن کوتاه‌ باشد، تثبیت محفوظات نیز بیشتر خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا کرباسی، مدیرعامل موسسه منهاج الرسول(ص) شیراز در روزهای جوانی و پس از فراغت از روزهای پرمشغله کنکور، از اوقات پیش روی خود نهایت استفاده را کرده و تا آغاز کلاس‌های دانشگاهی که برای پذیرفته شدن در آن سخت تلاش کرده بود، راه روشن و پر از مسئولیت حفظ قرآن را در پیش گرفته است.

وی با انگیزه قوی و میل به پیشرفت و تعالی ، حفظ قرآن را از مهرماه آغاز و در مدت ۲ ماه موفق به حفظ کل قرآن کریم شد.

زهرا کرباسی حافظ کل قرآن کریم مدیرعامل موسسه منهاج الرسول شیراز به عنوان یکی از فعال‌ترین مؤسسات که تربیت نوزادان، کودکان و نوجوانان این سرزمین را برعهده دارد، با اشاره به روزهای نوجوانی خود که ۲ ماهه موفق به حفظ قرآن شده بود، گفت: بعد از کنکور سراسری در فاصله ۴ ماهه بین کنکور تا آغاز کلاس‌های دانشگاهی، برای اینکه از زمان نهایت استفاده را برده باشم، در کلاس‌های جامعه القرآن ثبت‌نام کردم.

کرباسی با بیان اینکه در آن روزها بزرگ‌ترین هدفم این بود حفظ قرآن بود افزود: همیشه دوست داشتم که از زمان خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنم، و اگر موفق نشدم قرآن را کامل حفظ کنم، یک‌ترم مرخصی تحصیلی بگیرم تا با فراغ بال به حفظ قرآن مشغول باشم.

تلاوت و انس با قرآن از سفارش های مکرر معصومان (ع) است وحفظ قرآن به طور طبیعی به انس بـا آیـات الاهی می انجامد, زیرا حافظ قرآن باید برای تثبیت محفوظات قرآنی اش دست کم روزی چـنـد بار به قرائت قرآن بپردازد .

معصومان (ع) حافظان قرآن را به تکرار آیات الاهی فراخوانده , یاد آور شده اند همان گونه که شتر بسته شده در یک نقطه - چنانچه مورد دیدار پیاپی صاحبش واقع نـشـود جایگاهش راترک می کند, محفوظات حافظ قرآن نیز- اگر پیوسته مورد مراجعه وتکرار قـرار نـگـیـرد- از خـاطـر زدوده می شود .بنابراین ,حافظ ناگزیربا قرآن انس می گیرد و زمـینه ی هدایت وسعادتش فراهم می آید.

همانطورکه مشخص است، وی با عزمی راسخ پا به این میدان گذاشته بود، بنابراین وقتی توانایی و ظرفیت بالای خود نسبت به دیگر قرآن آموزان جامعه القرآن را که طی یک روز موفق به حفظ ۲ صفحه از قرآن کریم می‌شدند را دید، تصمیم گرفت، حفظ قرآن را در منزل ادامه دهد و برای شرکت در آزمون حفظ و در واقع سنجش میزان توانایی و مهارت خود، هر دو هفته یکبار بار در جامعه القرآن حضور می یافت.

کرباسی در همان سال و پس از اینکه موفق به حفظ کل قرآن کریم در ۲ ماه شد، در مسابقات استانی و کشوری حضور یافت و رتبه‌های اول، دوم و سوم رقابت‌های آن سال را با همان سطح حفظ و با مرور کوتاه‌مدت حفظیات به خود اختصاص داد.

کرباسی هم‌اکنون با کسب کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه قم و کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه شیراز، به عنوان مدیرعامل موسسه منهاج الرسول به ارائه محفوظات، دانش و علوم قرآنی خود به نوزادان، کودکان و نوجوانان قرآنی این سرزمین می‌پردازد، همچنین وی دارای یک فرزند خردسال سه‌ساله است.

وی به عنوان بانویی که کل قرآن کریم را طی ۲ ماه و به روش حفظ سریع قرآن کریم حفظ نموده در توضیح روش حفظ قرآن کریم، خاطرنشان کرد: هرچه زمان حفظ قرآن کوتاه‌مدت باشد، البته با توجه به خصوصیات و پتانسیل فرد، تثبیت محفوظات نیز بیشتر خواهد بود و به تبع آن مدت زمان فراموشی کمتراست، این یک نکته ثابت‌شده علمی است که نه تنها در بحث حفظ قرآن اینگونه هست در بسیاری از موارد یادگیری نیز همینطور است.

مدیرعامل موسسه منهاج الرسول شیراز این نکته را بر خلاف ادعای برخی افراد که حفظ سریع را باعث عدم تثبیت می‌دانند بیان و از این روش حفظ قرآن کریم دفاع کرد.

کرباسی در ادامه با اشاره به انتقاد برخی کارشناسان و صاحب‌نظران قرآنی بر طرح‌های حفظ یک‌ساله قرآن کریم، خاطرنشان کرد: اگر مواردی که این صاحب‌نظران بر آن‌ها انتقاد دارند را بررسی کنیم، در می‌یابیم که اکثر این افراد در بحث تثبیت محفوظات مشکل داشتند.

وی با بیان اینکه مراکزی که اقدام به برگزاری دوره‌های حفظ کوتاه‌مدت می‌کنند، اغلب آزمون ورودی و یا تعیین سطح تمرکز، توانایی و پتانسیل را ندارند ادامه داد:به همین دلیل بسیاری از متقاضیان این دوره‌ها، پس از مدتی از شروع دوره دچار بی‌انگیزگی، کاهش تمرکز، کاهش ظرفیت و سردرگمی و ... می‌شوند.

این نخبه قرآنی با تأکید بر اینکه کاهش تعداد در دوره های جدید حفظ قرآن تصریح کرد: اگر در زمان ورود افراد به دورهای کوتاه‌مدت، توانایی و ظرفیت سنجی شود، ممکن است تعداد افراد حاضر در دوره کاهش یابد، اما قطعاً افرادی که در پذیرفته می‌شوند، حافظ کل قرآن خواهند شد، بدون اینکه در این دوران رنج بکشند و بعضاً به آسیب‌هایی نیز دچار شوند.

مدیرعامل موسسه منهاج الرسول (ص) شیراز در ادامه با بیان اینکه حفظ سریع قرآن به شکل عام قابل‌قبول نیست، گفت: در این بحث باید ابتدا دیده شود که فرد متقاضی استعداد این کار را دارد یا خیر، درواقع طرح حفظ سریع قرآن کریم بستگی به سطح انرژی و تمرکز افراد دارد.

وی با تأکید بر اینکه این نوع حفظ را به همه علاقه‌مندان به حفظ قرآن کریم توصیه و پیشنهاد می‌کنم، افزود: این توصیه من به شرطی می‌تواند برای همه مردم مورد پیگیری قرار بگیرد که ابتدا دوره‌های مقدماتی این طرح و رسیدن به اوج تمرکز سپری شود و بعد وارد دوره حفظ کوتاه‌مدت شوند.