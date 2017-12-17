به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال از فراخوان اولین جشنواره‌ملی کتاب سال برتر سبک زندگی، فرصت ارسال آثار تمدید شد و علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد فرهنگی می‌توانند تا دهم دی ماه، آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

لازم به ذکر است دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای نخستین بار در سال ۹۶ اقدام به برگزاری جشنواره ملی کتاب سال سبک زندگی کرده است. علاقه مندان به شرکت در اولین دوره جشنواره‌ملی کتاب سال برتر سبک زندگی می توانند آثار خود را در سه محور «مباحث تئوریک و نظریه پردازی سبک زندگی»، «الگوهای موضوعی سبک زندگی» و «کالاهای فرهنگی» را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

آثار ارسالی در موضوعات کتاب، کتاب دیجیتال و ناشران برتر مورد ارزیابی هیئت داوران قرار می گیرد.

طبق فراخوان جشنواره تنها آثاری قابل شرکت در جشنواره هستند که از سال ۱۳۹۱ تاکنون منتشر شده‌اند. همچنین لازم به ذکر است آثار در ۴ مرحله گونه‌شناسی آثار، ارزیابی اجمالی، ارزیابی تفصیلی و انتخاب برگزیدگان نهایی توسط هیئت داوران متشکل از اساتید، محققان و صاحبنظران هر رشته داوری خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را تا تاریخ۳۰ اذر ۱۳۹۶ به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط و نحوه ارسال آثار می توانند به نشانی اینترنتی http://Www.lifestylebook.ir مراجعه و یا با ایمیل lifestylebook.fest@gmail.com مکاتبه کنند.

همچنین دبیرخانه جشنواره به آدرس تهران - میدان فلسطین - خیابان شمس - کوچه تبریز - پلاک ۳۰ و شماره تلفن ۸۸۹۷۸۲۷۷.۸۸۹۷۸۲۷۵ پاسخگوی مراجعات حضوری و تماس تلفنی علاقمندان خواهد بود.