همایش دشمنی نرم در فرهنگسرای خاوران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش دشمنی نرم با حضور جمعی از مدیران فرهنگی کشور و بحث و تبادل نظر بین آن ها در فرهنگسرای خاوران برگزار شد.

محمد شجاعی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری منتظران منجی به عنوان اولین سخنران این برنامه، در خصوص دشمنی نرم به بیان آغاز شکل گیری دشمنی ها و تقسیم بندی انسان ها به دو دسته مؤمن و فاسق پرداخت و گفت: نفوذ جریانی، یعنی شبکه‌ سازی در داخل ملّت؛ (یعنی) این که افراد مؤثّر را، افرادی که میتوانند در جامعه اثرگذار باشند، بکشانند به آن سمت مورد نظر خودشان، سمت مورد نظریعنی تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاه‌ ها، تغییر سبک زندگی چه از طریق سلاح بیولوژیکی و چه از طریق سلاح نظامی؛ کاری کنند که شما همان‌ جوری نگاه کنی به مسئله، همان‌ جوری تشخیص بدهی که آن ها تشخیص می دهند؛ در نتیجه همان چیزی را بخواهی که او می خواهد.

وی افزود: راه اساسی مقابله با دشمنی اصلاح سبک زندگی در نظام خانوادگی و اجتماعی است، به این ترتیب که اول ازدواج ها و تربیت ها را سامان دهیم و بعد روی مواردی همچون سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت از سنین کودکی کار کنیم.

این مدیر فرهنگی در ادامه گفت: از رسول اکرم نقل شده که خداوند عمر دنیا را ۱۰۰هزار سال قرار داده که ۲۰ هزار سال آن در سیطره دشمنان و ۸۰ هزار سال آن تحت حکومت محمد و آل محمد است که از زمان حضرت آدم تا به امروز دشمنان قدرت را در دست داشتند و اکنون زمان پیچ تاریخی و حکومت حجت خدا فرا رسیده است که مسیر حاکمیت تغییر کند.

در بخش بعدی این برنامه، مسعود بسیطی کارشناس ادیان و فرق گفت: حضرت علی (ع) فرمودند هرگز نمی توانید راه رشد را بیابید، مگر آنکه راه انحراف را هم نشان دهید. برخی از فرقه های عرفانی کاذب از جمله فرقه های شیطان پرستی، فرقه های منتسب به یهودیت و مسیحیت، فرقه های منتسب به شیعه(بابیت و بهائیت)، فرقه های منتسب به اسلام(طالبان و داعش)، عرفان حلقه، عرفان شرقی، عرفان غربی، اومانیستی، فرقه های من درآوردی التقاطی و... تلاش می کنند تا به تفکر آموزه های پرزرق و برق معروف به عرفان های نوپدید مدرن در بین جوانان بپردازند.

وی با بیان قسمتی از وصیت نامه ی سیاسی امام (ره) مبنی بر انحراف مسلمین از زمانی آغاز شد که وصیت رسول الله را به عنوان مراجعه به عترت و اهل بیت پشت سر گذاشتند افزود: بازگشت به قرآن و عترت راه حل مصائب کنونی جهان اسلام است.

این پژوهشگر راه حل نجات از فتنه های آخرالزمان را در قالب حدیثی از امام حسن عسگری بیان کرد: دو دسته در زمان غیبت فرزندم از فتنه ها در امان می مانند: ۱.کسانی که خدا آن ها را در اعتقاد به امامت حضرت حجت ثابت قدم می کند. و ۲.کسانی که خداوند توفیق دعا بر تعجیل فرج و ظهور حضرت حجت عج را نصیب آن ها می کند.

علیرضا پورمسعود در همایش دشمنی نرم با اشاره به لزوم ارتقا سواد رسانه‌ ای افراد در جامعه گفت: افزایش سواد رسانه ای مهم‌ ترین ضرورت در مقابله با جنگ نرم است.

این کارشناس علوم سیاسی با بیان نقش موریانه های فرهنگی داخلی، گفت: الگوهای عملی کودکان ما، امروزه به شخصیت های انیمیشن ها گرویده و باید مراقب این رفتارها باشیم چراکه تغییر الگوهای رفتاری، فرایندی مستمر و مداوم است که برای مقابله با آن نیز باید به صورت مستمر عمل شود.

استاد موسسه پژوهشی یاسین عصر گفت: شبکه های اجتماعی دارای فرصت ها و محدودیت هایی هستند، لذا باید ضمن استفاده از آن راهکارهای کنترل و مقابله با آسیب‌های آن را معرفی نمود. ساخت شبکه های اجتماعی داخلی کارآمد، خلق برنامه و ایده، آموزش مبانی اعتقادی و مذهبی با خوشرویی و خوش اخلاقی، مخاطب شناسی، توجه به ویژگی‌ های رفتاری و شخصیتی افراد، یادگیری زبان هر نسل، استفاده از تصویر، فیلم و ابزار جذاب در ارائه آموزش‌ها، تنبیه و تشویق به موقع، رفاقت با دانش آموزان در عین حفظ حریم، هدایت فکری و تربیتی دانش آموزان، ریشه ‌یابی تاریخی و منطبق سازی وقایع با زمان و قرآن، تخصیص زمان استفاده مشخص از تلفن همراه، رایانه و استفاده از رسانه متناسب با سن فرزندان راهکارهای عملی برای مسئولان، معلمان و والدین است.