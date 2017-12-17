به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه این کمیسیون توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: باید بگویم که با بحران منابع در شهر مواجه هستیم و مهم‌ترین چالش بحران منابع است.

وی با بیان اینکه به دلیل بدهی‌های شهرداری تجهیز منابع روی دست شهرداری مانده است، عنوان کرد: شهرداری یک بدهی ۱۹ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی و یک بدهی ۷ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران دارد که ما را با بحران کمبود منابع درآمدی در شهر مواجه می کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: بررسی درآمد حاصله در هشت ماهه گذشته نشان می‌دهد که تنها ۶۷ درصد درآمد سال جاری تاکنون کسب شده است و در آمد مصوب برای هشت ماه گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که تنها هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کرده است.

به گفته الویری، دو هزار و ۷۵ میلیارد تومان سهم درآمد پایدار در این مدت بوده است که تنها یک چهارم درآمد شهر را پوشش می دهد. بنابراین لازم است تا در حوزه درآمدهای شهرداری و منابع بازنگری صورت گیرد، چراکه مابقی درآمد ناپایدار است.

وی در ادامه افزود: البته در سیاست‌های بودجه ای در نظر داریم که پرداختن به در آمدهای پایدار و تکیه بر آنها عواقب سوء فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای شهر نداشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران در حوزه تشکیلات انسانی نیز رنج می برد، تصریح کرد: شهرداری ساختاری تو در تو، ناکارا و بدون بهره وری دارد که بازنگری در تشکیلات شهرداری یک ضرورت است.

الویری ادامه داد: در بحث مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی می‌توان کارها را به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی در رابطه با هزینه ها نیز گفت: در تمام دنیا برای جمع آوری زباله هزینه ای پرداخت نمی‌شود و حتی یک منبع درآمد نیز محسوب می‌شود اما در ایران جمع آوری پسماند بسیار هزینه بر است.

الویری در خصوص عملکرد کمیته برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز اظهار داشت: مهم ترین کار تدوین سیاست های بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران بود که این کمیته چارچوب بودجه سال ۹۷ شهرداری را مشخص کرد.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، کمیته برنامه و بودجه در زمینه به روز کردن حسابرسی ها و مشارکت بخش خصوصی در قالب پیش نویس مساله را برای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مشخص کرد.

وی در ادامه اذعان کرد: به دلیل فقدان یک نظام قانونمند در موارد مختلف، تعداد زیادی جذب شهرداری می‌شوند و تعداد زیاد نیروی انسانی مشکل ایجاد کرده است.

الویری با بیان اینکه در زمان شهردار بودن من تعداد ۲۵ هزار نفر نیرو در شهرداری فعالیت می‌کردند، گفت: اکنون ۶۵ هزار نفر در شهرداری مشغول به کار هستند و نمی‌شود این افراد را اخراج کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: باید برای این افراد وظایف تعریف شود و کار جدیدی برای آن‌ها صورت گیرد.

وی در خصوص فعالیت و عملکرد کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران نیز خاطرنشان کرد: بحث پاک حسابی و مبارزه با فساد در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الویری اظهار داشت: تمام فعالیت های شهرداری و شورای شهر تهران باید شیشه ای و شفاف باشد و با تعریف یک سامانه در شهرداری، شهروندان می‌توانند اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورند.