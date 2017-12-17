صادرات ماکو از مرز ۷ میلیون دلار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فروزان در نشست خبری خود با خبرنگاران، از جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد در گرو حمایت مسئولان و رفع مشکلات، خبر داد و گفت: برای جلب سرمایه گذار باید مشکلات مربوط به بانک، قوانین مالیاتی و مقررات اجرایی رفع شده و در کنار آن، ثبات قوانین و مقررات بسیار حائز اهمیت است؛ این در حالی است که وقتی قوانین یک شبه عوض می شود یا قوانین، مغایرند یا از قوانین تمکین نمی شود، نباید انتظار داشت مناطق آزاد در ایران، مانند کشورهای همسایه باشد و سرمایه گذار و حتی گردشگر از حضور در این مناطق استقبال کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: در سال ۱۳۹۵ بحث قاچاق کالا و کالای همراه مسافر مطرح شد، می گویند کالاهای همراه مسافر باید محدود شود؛ اما نمی گویند وقتی کالای همراه مسافر کم شود، حاشیه بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: هدف از راه اندازی مناطق آزاد اقتصادی این است که مردم به جای اینکه به استانبول و دوبی بروند، مقصدشان را به قشم، ماکو و کیش تغییر دهند؛ اما با سخت‌گیری‌ها و طرح مسائلی از جمله کالای همراه مسافر، مشکلات در جای دیگری خود را نشان داد و مردم برای خرید یا گردش راهی ترکیه شدند.

به گفته فروزان، پارسال ترکیه ۳۸ میلیون و ایران فقط چهار میلیون نفر گردشگر خارجی داشت که سیستم گردشگری کشور باید این موضوع را بررسی کند؛ در این میان برای جذب سرمایه ها، تاسیس بانک، بیمه و بازار سرمایه اختصاصی برای مناطق آزاد ضروری است و انتظار داریم این مسائل با حمایت مسئولان حل شود.

وی حجم صادرات منطقه آزاد ماکو در سال گذشته را در بخش کالاهای تولیدی، ۴۲ میلیون دلار و ری اکسپورت را در همین مدت را ۵۰۰ هزار دلار اعلام کرد و گفت: در ۸ ماهه امسال رقم بازصادرات در منطقه به هفت میلیون و۲۰۰ هزار دلار رسید و ۱۴ برابر شد؛ اما میزان صادرات از تولید منطقه کاهش یافت؛ زیرا ۲واحد تولیدی کلان تعطیل شد و یکی از آنها که پارسال ۴۰ میلیون دلار درآمد داشت، تاکنون فعالیتی نداشته‌ است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: این منطقه آزاد در زمینه زیرساخت ها از جمله راه، جاده و مخابرات مشکلاتی اساسی داشت.

فروزان گفت: پرواز از تهران به ماکو و بر عکس پنج روز هفته انجام می شود که با اتمام ساخت سالن ترمینال، سال آینده فرودگاه ماکو به طور رسمی افتتاح می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو درباره پروژه پتروشیمی ماکو گفت: در این منطقه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با مشکل روبرو بودیم اما با برنامه ریزی پروژه پتروشیمی در منطقه، اولین سرمایه‌گذاری بزرگ با ۳۵ درصد مشارکت شرکت های خارجی و بقیه از طریق بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.



