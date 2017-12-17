امر به معروف عامل بقای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمزه علی صادقی ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ساری درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر موجب دوام و بقای جامعه می شود وهمه وظیفه دارند در قالب تذکر لسانی در زمینه اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تلاش کنند.

وی در ادامه به ظرفیتهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و افزود: هیئات مذهبی، مداحان و مبلغان بهترین ظرفیت برای معرفی امر به معروف و نهی از منکر محسوب می شوند همه دستگاههای فرهنگی باید از این ظرفیت بهره گیری کنند.

گفتنی است در خاتمه سرهنگ قلی پور رییس امر به معروف و نهی از منکر ساری از همکاری اداره تبلیغات اسلامی ساری در جهت اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر قدردانی کرد.