برگزیدگان معرفی شدند/ احترام ابراهیم حاتمی کیا به سینمای مستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» عصر امروز ۲۶ آذرماه با اجرای اشکان خطیبی، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و با حضور محمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر این جشنواره و جمعی از مستندسازان در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، یازدهمین دوره جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۶ در پردیس سینمایی چارسو برگزار کرد.

محمدمهدی طباطبایی نژاد در ابتدای این مراسم ضمن خیر مقدم به حضار گفت: سینمای مستند ایران ۶۰ سال تلاش کرد تا آیینه زلال از تاریخ ایران باشد از همین رو جشنواره سینمای مستند با عنوان «سینماحقیقت» با ۲ رویکرد فعالیت می کند که یکی از آنها افزایش سهم از بازارهای جهانی است و ما تلاش می کنیم با نگاه بومی از آثار قوی در سطح بین المللی برخوردار باشیم.

وی افزود: همه ساله «سینماحقیقت» میزبان یک استان است که امسال در آستانه سال ۲۰۱۸ که تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام معرفی شده است با همکاری دست اندرکاران استان تبریز فضایی را فراهم کردیم که هم آثار آنجا مرور و هم از مستندسازان این استان تکریم شود.

در ادامه در بخش نکوداشت سینمای مستند آذربایجان شرقی از مستندسازان تبریزی با نام های محمدحسن دامن زن، رحیم مرتضی وند، حسین پورستار، میرحسین ثروتمند، محمد احسانی، سیدوحید حسینی نامی، علی خیرخواه، مریم امینی قاضی جهانی، معصومه محمدپور، علی دلکاری، فرهود بحری کریمی، قربعانلی طاهرفر، شهرام علیزاده، محمد محمودی اصل، یونس مقدم، محمدباقر وثوقی، محمد فرزین نیا، فرید میرخوانی و مجید فتحی با حضور محمدمهدی حیدریان تجلیل شد.

در ادامه یکی از نوازندگان موسیقی آذربایجانی با عنوان «عاشیق» به اجرای موسیقی پرداخت.

جوایز بخش جنبی:

در بخش جایزه گروه «هنر و تجربه» جعفر صانعی مقدم و سیف الله صمدیان روی صحنه آمدند و دیپلم افتخار سینمای «هنر و تجربه» را به داوود اشرفی برای فیلم «قصه بلوار» در بخش فیلم کوتاه به خاطر پژوهش دقیق به یکی از گذرگاه معاصر پایتخت اهدا کردند.

همچنین تندیس «هنر و تجربه» به آزاده موسوی و کوروش عطایی برای مستند بلند «در جستجوی فریده» به خاطر روایت تاثیرگذار از یک رویداد انسانی تعلق گرفت.

جایزه سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز به شهرام میراب اقدم برای «وادی خاموشان» رسید. جایزه دوم این سازمان به حسن نقاشی برای «وازاریه» اهدا شد. این سازمان جایزه اول خود را به مهدی باقری برای «در جستجوی خانه خورشید» اهدا کرد.

باقری پس از کسب جایزه اش بیان کرد: هرکسی به رای داوری اعتراض کند بازنده است اما می شود این موضوع را بررسی کرد به نظر می رسد «سینماحقیقت» راهی را انتخاب کرده است که فیلم ها از جشنواره جلو باشند از همین رو امیدوارم باعث نشویم دوستان فعال ما به خاطر رای داوری ناامید شوند بنابراین امیدوارم معیشت مستندسازان مورد توجه قرار بگیرد نه این جوایز.

سپس اسماعیل عفیفه رییس آیفیک روی صحنه آمد و جایزه ویژه این بخش را به موسسه موج نو برای فیلم «قاضی و مرگ» اهدا کرد.

جایزه شبکه مستند هم با حضور سلیم غفوری اهدا شد.

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به محمدباقر شاهین برای مستند «ادوارد» تعلق گرفت.

جوایز بخش مسابقه بین الملل:

جایزه ویژه هیات داوران به «لوتوس» به کارگردانی محمدرضا وطن دوست از ایران اهدا شد.

وی پس از کسب جایزه اش گفت: جایزه ام را به ۲ مادر شهیدی که در فیلمم بودند، تقدیم می کنم. گویا من و جایزه ویژه هیات داوران خیلی باهم رفیق هستیم و به طور مرتب این جایزه را کسب می کنم البته امیدوارم این جایزه را سال آینده هم به دست بیاورم.

جایزه بهترین فیلم کوتاه این بخش به «هیچکسستان» به کارگردانی افسانه سالاری اصل از فرانسه و پرتغال رسید.

جایزه بهترین فیلم نیمه بلند این بخش به «جنگل عشق» از اسپانیا تعلق گرفت.

سپس جان فرانکو رزی از اعضای هیات داوران بخش فیلم بلند روی صحنه آمد و گفت: جایزه ویژه هیات داوران به دلیل پرتره ای صادقانه ای به فیلم «مادرم ایل» به کارگردانی عزت الله پروازه از ایران تعلق گرفت.

پروازه پس از کسب جایزه اش عنوان کرد: من جایزه ام را به تمام مادران فداکار سرزمینم ایران تقدیم می کنم.

جایزه بهترین فیلم بلند این بخش به رضا فرهمند برای مستند «زنانی با گوشواره های باروتی» تعلق گرفت.

در بخش نکوداشت سعادتعلی سعیدپور، مدیرکل وزارت ارشاد تبریز و محمد مهدی طباطبایی نژاد روی صحنه آمدند و با اهدای لوحی از او قدردانی کردند.

در این بخش سعیدپور اظهار کرد: به نظرم راه اندازی خانه سینمای مستند در مراکز استان ها حرکت درست و قابل تحسین است که به تازگی یکی نیز در تبریز راه اندازی شده است باید بگویم خویشاوندی خانه مستند تبریز با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ... را به فال نیک می گیرم و امیدوارم سایر استان ها هم از این حرکت بهره ببرند.

جوایز بخش شهید آوینی:

جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه به احمد زایری برای فیلم «همشهری جنگ» تعلق گرفت.

جایزه بهترین فیلم مستند بلند به رضا فرهمند برای مستند «زنانی با گوشواره های باروتی» رسید.

تقدیر هیات داوران هم به «رزم آرا، یک دوسیه مسکوت» به کارگردانی سیداحسان عمادی اهدا شد.

جایزه ویژه هیات داوران به مصطفی رزاق کریمی برای فیلم «بانو قدس ایران» رسید.

جایزه ویژه دبیر جشنواره به «دست های خالی» به کارگردانی جمشید بیات ترک تعلق گرفت.

در بخش نکوداشت مصطفی رزاق کریمی، ابراهیم حاتمی‌کیا و محمدمهدی حیدریان روی صحنه آمدند و از این هنرمند تجلیل کردند.

سینمای مستند همیشه برای من محترم و مقدس است به طوری که هرگاه در کنار بچه های این سینما قرار می گیرم احترام زیادی برای آنها قائلم و سر تعظیم فرو می آورم حاتمی کیا در این بخش گفت: سینمای مستند همیشه برای من محترم و مقدس است به طوری که هرگاه در کنار بچه های این سینما قرار می گیرم احترام زیادی برای آنها قائلم و سر تعظیم فرود می آورم.

وی افزود: من مصطفی را از وین می شناسم به همین دلیل می دانم که اگر به او نزدیک شویم می بینیم که یک موجود نازنین است این را هم باید بگویم که ساخت «از کرخه تا راین» مدیون حضور او است زیرا او را در وین دیدم و او کمک زیادی به ما کرد.

حاتمیکیا بیان کرد: فیلم اخیر مصطفی را به تازگی دیدم و خیلی گریه و حال کردم از همین رو باید بگویم که چقدر خوب است چنین فیلم هایی ساخته شود و چقدر دیر است برای این اتفاق ها.

این کارگردان اظهار کرد: اگر کسی با مصطفی آشنا شود متوجه می شود که او محرم است؛ برای محرمیت او همین بس که این فیلم را ساخته است.

وی بیان کرد: او همیشه دوست دارد درباره شیمیایی ها فیلم بسازد یابد عنوان کنم که هنوز جایگاه مصطفی در سینمای ایران کشف نشده است. او درد معاش ندارد و همیشه آسیب های جنگ را مطرح می کند به همین دلیل همچنان نام او در ساخت چنین فیلم هایی می درخشد.

رزاق کریمی هم بیان کرد: دوستی من با ابراهیم از وین آغاز شد و وجه فرهنگی و همدلی برای ما غالب بود. این موضوع برای من جای خوشحالی داشت البته ابراهیم حاتمی‌کیا سر فیلم «خاکستر سبز» از دست من اذیت شد و امیدوارم من را ببخشد.

وی ادامه داد: ۴۱ سال پیش فیلمی با نام «بیکاری در تبریز» در این شهر ساختم ضمن اینکه من درباره فیلم های پرتره کم کار نکردم اما به یک موضوع می بالم و ساخت «بانو قدس ایران» ادای دینی به خانواده امام بود. به یاد دارم زمانی که امام در تبعید بودند ما به همراه خانواده به دیدن ایشان رفتیم و برای من آرزویی بود که ایشان را یک بار دیگر ببینم تا اینکه ساخت این فیلم به من پیشنهاد شد البته این موضوع برای من سخت بود.

رزاق کریمی اظهار کرد: من با دست خالی آمدم و می دانستم راه طولانی در پیش دارم این را هم باید بگویم که از تهیه کنندگان فیلم «بانو قدس ایران» اجازه می گیرم که یک کار کوتاه دیگر روی آن انجام بدهم. درباره امام و همسرشان نمی شود تنها یک فیلم ساخت باید فیلم های متعدد ساخت و باید مستندسازان دیگر به این عرصه ورود کنند.

وی اظهار کرد: من در آذربایجان شرقی بزرگ شده ام و دوره ای مشاور استان بودم و می دانم فیلمسازان با استعدادی در این استان هستند از همین رو امیدوارم دوستان بتوانند کارهای خود را ارایه بدهند و سینمای مستند در خارج از ایران بیشتر معرفی شود.

جوایز مسابقه ملی:

دیپلم افتخار بهترین پژوهش به سودابه مجاوری برای فیلم «وه آنتیوک شاپور» رسید.

وی پس از کسب جایزه اش گفت: خوشحالم که فیلم اندکی دیده شد زیرا این فیلم ادای دینی بود. همین که مخاطبان این فیلم را دیدند برای من بزرگترین جایزه است.

جایزه بهترین نویسنده گفتار متن به میلاد محمدی برای فیلم «عشق شمعدانی ها» اهدا شد.

جایزه بهترین صدا به کیومرث محمدچناری و حسن مهدی برای فیلم «زنانی با گوشواره های باروتی» تعلق گرفت.

جایزه بهترین فیلمبرداری به علی شیلاندری برای فیلم «دیدن و بودن» رسید.

دیپلم افتخار بهترین تدوین به حمید نجفی راد برای فیلم «در جستجوی فریده» تعلق گرفت.

وی گفت: من از سال هشتاد کار می کنم و ۱۷ بار نامزد کسب جایزه شده ام اما این برای بار اول است که جایزه ای می گیرم.

دیپلم افتخار بهترین موسیقی به افشین عزیزی برای «در جستجوی فریده» اهدا شد.

دیپلم افتخار بهترین کارگردانی مستند فیلم کوتاه به فتح الله امیری و نیما عسگری برای فیلم «محیط بان و پلنگ» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار بهترین کارگردانی مستند بلند به رضا فرهمند برای مستند «زنانی با گوشواره های باروتی» رسید.

وی پس از کسب جایزه اش عنوان کرد: امشب شب شگفت انگیزی برای من بود. وقتی به داخل سالن حوزه هنری آمدم به یکباره دیدم مادرم از بیرجند به تهران آمده است بنابراین این جایزه را به او تقدیم می کنم.

سپس رامین حیدری فاروقی از اعضای هیات داوران روی صحنه آمد و بیان کرد: این دوره، دوره دشواری بود چون فیلم ها به هم نزدیک بودند. در این دوره چیزی به نام توزیع جوایز اتفاق نیفتاده است به طوری که هشت ساعت جمع بندی داوران به طول کشید. ما فکر می کنیم همه کسانی که نامزد دریافت جایزه بودند، برنده هستند چون آرای آنها بسیار به هم نزدیک بودند. من شاید انسان بخت بلندی بودم چون سیاستی در آرای من نبوده و هر اتفاقی افتاده در رقابت بین فیلم ها بوده است. فیلمی که جایزه ویژه هیات داوران را کسب می کند فیلمی بود که نمی شد با سایر فیلم ها داوری کرد چون شبیه به خودش بود.

جایزه ویژه هیات داوران به محمد کارت و علی همراز برای فیلم «لاوراتور» تعلق گرفت.

کارت پس از دریافت جایزه اش بیان کرد: ساخت این فیلم فقط پیشنهاد یک تجربه جدید برای سینمای مستند بود.

در بخش اهدای جایزه ویژه دبیر طباطبایی نژاد روی صحنه آمد و گفت: این دوره برای من سخت ترین دوره اهدای جایزه دبیر است. به طوری که تا صبح امروز هم به نتیجه نرسیده بودم. باید بگویم با تشکر ویژه از فیلم «علی آقا» و «ترور سرچشمه» جایزه ام را به آزاده موسوی و کوروش عطایی برای فیلم «در جستجوی فریده» اهدا می کنم.

جایزه بهترین فیلم به موسسه فرهنگی هنری عروج برای فیلم «بانو قدس ایران» اهدا شد.

تهیه کننده این فیلم پس از دریافت جایزه اش بیان کرد: این جایزه را به همه مادران فداکار ایران تقدیم می کنم اما جایزه نقدی این فیلم را به مردم دردمند کرمانشاه تقدیم می کنم تا چند کانکس برای آنها تهیه کنند.