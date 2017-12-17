گردش مالی۸۰۰ میلیارد تومانی در پارک‌ فناوری دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکترعباس زارعی امروز در نشست خبری روز فناوری که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: بنا داریم در دی ماه از محصولات فناورانه که حاصل تلاش محققان در این پارک است رونمایی کنیم.

وی با بیان اینکه در مراسم رونمایی از ۱۵ محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری نظیر آی تی، ای سی تی، محصولات نفت و پتروشیمی رونمایی خواهد شد، خاطر نشان کرد: سوم دی ماه سال جاری با حضور جمعی از شخصیت های دانشگاهی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر علوم، سرمایه گذاران، مشاوران تخصصی، مدیران واحدهای فناور برگزار خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: گردش مالی شرکتهای مستقر در پارک در سال ۹۶ بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیارد تومان بوده است که با دارایی حدود ۶۰۰میلیارد تومان توانسته ایم ۶۰۰محصول را تولید کنیم.

وی عنوان کرد: به واسطه این شرکت ها ۲ هزار کارآفرینی ایجاد و سه محصول به ثبت اختراع رسیده است.