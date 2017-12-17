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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

رئیس پارک علم و فناوری خبر داد:

گردش مالی۸۰۰ میلیارد تومانی در پارک‌ فناوری دانشگاه تهران

گردش مالی۸۰۰ میلیارد تومانی در پارک‌ فناوری دانشگاه تهران

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: در سال ۹۶ تا کنون گردش مالی شرکتهای دانش بنیان پارک بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکترعباس زارعی امروز در نشست خبری روز فناوری که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: بنا داریم در دی ماه از محصولات فناورانه که حاصل تلاش محققان در این پارک است رونمایی کنیم.

وی با بیان اینکه در مراسم رونمایی از ۱۵ محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری نظیر آی تی، ای سی تی، محصولات نفت و پتروشیمی رونمایی خواهد شد، خاطر نشان کرد: سوم دی ماه سال جاری با حضور جمعی از شخصیت های دانشگاهی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر علوم، سرمایه گذاران، مشاوران تخصصی، مدیران واحدهای فناور برگزار خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: گردش مالی شرکتهای مستقر در پارک در سال ۹۶ بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیارد تومان بوده است که با دارایی حدود ۶۰۰میلیارد تومان توانسته ایم ۶۰۰محصول را تولید  کنیم.

 وی عنوان کرد: به واسطه این شرکت ها ۲ هزار کارآفرینی ایجاد و سه محصول به ثبت اختراع رسیده است.

کد مطلب 4174742

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