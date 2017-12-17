به گزارش خبرنگار مهر، سئوالی تکراری، کلیشه‌ای و همیشگی از وینفرد شفر در نشست خبری امروز که البته قطعا سرمربی آبی پوشان را غافلگیر نکرد. چون این روزها حتی از سوی هواداران هم اینطور مورد پرسش قرار می‌گیرد: «وضعیت مجتبی جباری چه می شود؟»

شفر امروز در نشست خبری خود درباره اینکه در جلسه اش با مجتبی جباری چه گذشت، پاسخی مبهم و کلی داد و توپ را به زمین باشگاه انداخت: «امیدوارم هر دو طرف با هم نزدیک شوند و مشکل حل شود. نمی خواهم مشکلی برای باشگاه و بازیکن ایجاد شود. بهتر است دو طرف با هم صحبت و مسائل را با هم حل کنند.»

از سوی دیگر، سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه هم بارها تصمیم گیری درباره وضعیت جباری را به وینفرد شفر حواله داده بود.

در واقع شفر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مسئولیت جدایی جباری از استقلال را قبول کند. همانطور که مدیران باشگاه هم نمی خواهند این مسئولیت را گردن بگیرند. برای همین است که پرونده جباری در این باشگاه دست به دست می‌شود و تاکنون تصمیم روشنی در خصوص آن گرفته نشده است.

این در حالی است که باشگاه استقلال مردانی دارد که قادرند حتی بازیکنان خارجی مثل پرو پیچ و مگویان را در حالی از گردونه خارج کنند؛ آنهم در شرایطی که آنها با استقلال قرارداد داشته و ریسک شکایت به فیفا هم وجود داشته است. اما همین مردان نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند در باره بازیکنی که می‌گویند میزان پرداختی قراردادش «بازی به بازی» است و طلبی هم از باشگاه ندارد تصمیم بگیرند.

جباری کیست و چه دارد که در این استقلال هیچ مدیر و مربی نمی‌تواند مسئولیت جدایی او را گردن بگیرد؟ از جانب جباری چه خطری می‌تواند مجموعه استقلال را تهدید کند که تصمیم سازان این باشگاه قادر به گرفتن این تصمیم نیستند؟ آیا از هجمه احتمالی که در صورت اتخاذ این تصمیم از سوی هواداران در فضای مجازی بر آنها وارد می شود واهمه دارند یا پشت پرده دیگری که خبری از آن نیست وجود دارد که مانع از اتخاذ این تصمیم از سوی مدیران و حتی سرمربی آبی پوشان می‌شود؟