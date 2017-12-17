بانک شهر تنها متعلق به شهرداری تهران نیست

به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در پایان جلسه علنی امروز شورای شهر تهران، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت بانک شهر گفت: همه سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران نیست و کلان شهرها و افراد دیگری نیز در این بانک سهم دارند، بنابراین باید در جلسه‌ای که همه سهامداران اصلی حضور دارند، وضعیت بانک شهر بررسی می شود و نباید در مورد این بانک مانند سایر بانکها و مجموعه های اقتصادی اظهار نظر خارج از مباحث کارشناسی صورت گیرد و تا جایی که بنده مطلع هستم شرایط بانک شهر نسبت به بسیاری از بانکهای دیگر کشور مناسب تر است.

رئیس شورای شهر ادامه داد: طبق گفته‌های آقای نجفی به زودی جلسه نمایندگان شهرداران کلان‌شهرها در تهران برای رسیدگی به وضعیت بانک شهر برگزار می‌شود.