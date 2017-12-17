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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۶

به همت هنرمند کردستانی؛

نمایشگاه نقاشی با عنوان هراس در سنندج برپا شد

نمایشگاه نقاشی با عنوان هراس در سنندج برپا شد

سنندج- نمایشگاهی با عنوان هراس از آثار سیروان کنعانی یکی از اعضای انجمن نقاشان ایران در گالری هنر سنندج برپا شد.

به گزارش خبرنگارمهر، عصر امروز یکشنبه با حضور اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات کردستان و جمعی از خبرنگاران استان نمایشگاه آثار سیروان کنعانی در سنندج گشایش یافت.

سیروان کنعانی دارای مدارک دیپلم و کاردانی نقاشی،  کارشناسی گرافیک و کارشناس آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان کردستان است.

وی داور هشتمین دوسالانه بین المللی نقاشی کودکان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را هم در کارنامه فعالیت خود دارد.

سیروان کنعانی، هنرمند کردستانی عضوانجمن نقاشان ایران و عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران نیز است، در این بازدید به خبرنگاران گفت: تاکنون ۱۴ نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی برپا کرده ام و در بیش از ۳۰ نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور حضور داشته ام.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه ۵۵ اثر طراحی با تکنیک  مرکب روی مقوا  و با نگاهی اکسپرسونیستی و آزاد و آزاد به طبیعت، انسان ، پرتره ، درخت و غیره با ابعاد متفاوت در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این مجموعه با عنوان هراس جدید ترین آثارم است که در سال های ۹۵ و ۹۶ آنها را تولید و خلق کرده و در این نمایشگاه عرضه کرده ام.

 این هنرمند کردستانی اظهار داشت: از ویژگی های این مجموعه تنوع در بیان و سادگی تکنیک و جستجوگری ناب و خاص است.

 این نمایشگاه تا یکم دی ماه ۹۶ در محل نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در سنندج، ادامه دارد.


 

کد مطلب 4174917

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