نمایشگاه نقاشی با عنوان هراس در سنندج برپا شد

به گزارش خبرنگارمهر، عصر امروز یکشنبه با حضور اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات کردستان و جمعی از خبرنگاران استان نمایشگاه آثار سیروان کنعانی در سنندج گشایش یافت.

سیروان کنعانی دارای مدارک دیپلم و کاردانی نقاشی، کارشناسی گرافیک و کارشناس آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان کردستان است.

وی داور هشتمین دوسالانه بین المللی نقاشی کودکان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را هم در کارنامه فعالیت خود دارد.

سیروان کنعانی، هنرمند کردستانی عضوانجمن نقاشان ایران و عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران نیز است، در این بازدید به خبرنگاران گفت: تاکنون ۱۴ نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی برپا کرده ام و در بیش از ۳۰ نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور حضور داشته ام.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه ۵۵ اثر طراحی با تکنیک مرکب روی مقوا و با نگاهی اکسپرسونیستی و آزاد و آزاد به طبیعت، انسان ، پرتره ، درخت و غیره با ابعاد متفاوت در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این مجموعه با عنوان هراس جدید ترین آثارم است که در سال های ۹۵ و ۹۶ آنها را تولید و خلق کرده و در این نمایشگاه عرضه کرده ام.

این هنرمند کردستانی اظهار داشت: از ویژگی های این مجموعه تنوع در بیان و سادگی تکنیک و جستجوگری ناب و خاص است.

این نمایشگاه تا یکم دی ماه ۹۶ در محل نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در سنندج، ادامه دارد.





