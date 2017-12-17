رئیس اتاق تعاون ایران ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، اولین جلسه هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در دوره جدید برگزار شد و بهمن عبداللهی به اتفاق آرا به عنوان رئیس دوره ۳ ساله جدید اتاق تعاون ایران انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، اسماعیل خلیل زاده به عنوان نائب رئیس، احمد هاشمی به عنوان منشی انتخاب شدند. هیات رئیسه ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از اقدامات رئیس اتاق تعاون، نسبت به استمرار تعامل سازنده اتاق با دولت محترم، مجلس شورای اسلامی به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرده در سایه فعالیت های اتاق تعاون ایران، در دوره جدید شاهد شکوفایی و پویایی و رونق بیشتر بخش اقتصادی تعاون در کشور باشیم.

مجمع عادی به طور فوق العاده اتاق تعاون ایران ۱۴ آذرماه جاری برگزار شد و بهمن عبداللهی با بالاترین رای، اسماعیل خلیل زاده، حسن رسولی، ماشاالله عظیمی، محمد جلیلیان، احمد هاشمی و مرتضی رخیصی به عنوان اعضای جدید هیات رئیسه اتاق تعاون ایران انتخاب شدند.