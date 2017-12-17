مشکل قطعی آب شرب ۱۰۰۰ خانوار روستایی شهرستان لالی حل شد

درویشعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگی های اخیر منجر به ریزش کوه و برخورد صخره بزرگ با تاسیسات چشمه حقی شهرستان لالی شد.



وی افزود: در اثر این برخورد خسارات متعدد به تاسیسات چشمه حقی وارد آمد که باعث قطعی آب تعدادی از روستاهای لالی شد.



مدیرعامل شرکت آبفا روستایی خوزستان با اشاره به شکستگی شیر یک طرفه و بخشی از لوله های تاسیسات عنوان کرد: عملیات تعمیر و بازسازی تاسیسات توسط کارکنان خدوم آبفاروستایی لالی ظرف ۴۸ ساعت انجام و آب شرب اهالی شریف روستاهای پلی و شهرک تراز در مدار قرار گرفت.



کریمی بیان کرد: عملیات تعمیر و بازسازی تاسیسات چشمه حقی در شرایط سخت و علیرغم شدت باران انجام شد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان با اشاره به سوختگی پمپ تاسیسات آبژدان لالی گفت: این تاسیسات روستاهای دره بوری، سادات و هارکله را تحت پوشش دارد که بر اثر سوختگی پمپ با قطعی آب مواجه شده بودند.



وی افزود: عملیات تعویض پمپ ظرف ۷۲ ساعت انجام و آب شرب اهالی این روستاها نیز در مدار قرار گرفت.



گفتنی است، جمعیت روستاهای عنوان شده بیش از ۱۰۰۰ خانوار ( ۵ هزار نفر) است.